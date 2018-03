Monseñor González de Zárate: Este régimen lo que ha hecho es agravar los problemas

ND / 25 mar 2018.- Monseñor Jesús González de Zárate, Obispo Auxiliar de Caracas, señaló que el Gobierno Nacional ha utilizado el poder para “su propio provecho” y no para “servir a la gente”.

Así lo señaló en el programa Diálogo con, transmitido por Televen.

“Los problemas surgen del deseo de implantar un régimen que lejos de contribuir a la solución de esa misma problemática, lo que ha hecho es agravarla porque no se dan las respuestas a las necesidades de las personas”, comentó González de Zárate.

Asimismo, dijo que “pareciera que el interés fundamental no es servir a la gente, que es lo que debería hacer todo gobernante, sino servirse de ella para su propio provecho”.

“No estamos en contra de nadie, estamos a favor del pueblo venezolano del cual formamos parte”, aclaró González de Zárate.

“La gente sigue confiando en Dios”

Por otro lado, Carlos Croes preguntó: “¿Qué debemos reflexionar en este día (Domingo de Ramos)?”.

“La Semana Santa es toda la unidad de un misterio, es el misterio de la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro señor Jesucristo (…). Toda la celebración de la Semana Santa lo que pone de manifiesto es la vida, el triunfo de la vida, que Jesús ha conquistado para toda la humanidad a través de su muerte y su resurrección”, explicó González de Zárate.

Croes agregó: “¿Cree que la gente ha perdido la fe?”.

“No, yo creo que la gente sigue confiando en Dios, sigue poniendo en él su corazón, su sentimiento, aun en medio de las adversidades y problemas en que vive”, enfatizó.

A su juicio, “Dios está con nosotros, y él tiene poder también para calmar las inquietudes de nuestro corazón y ayudarnos a dar respuesta a las dificultades que vivimos en nuestra sociedad”.

La solidaridad

Por otra parte, Croes preguntó: “¿Usted siente una sociedad más unida, más solidaria en este momento?”.

“A pesar de todas las dificultades hay muchísimas más pruebas de solidaridad de las que uno se imagina”, comentó González de Zárate.

Destacó que “una de las iniciaivas que ha llevado, por ejemplo, la Iglesia católica en los últimos años es la llamada olla comunitaria, olla solidaria, es una especie de comida para las personas más necesitadas de las comunidades (…). Usted no se imagina la cantidad de gente que contribuye a esa olla. Esa olla no se forma con grandes donantes, se forma en la conciencia de que se puede dar desde lo poquito”.

“Esas personas a pesar de tener condiciones precarias de vida sigan adelante, perseveran en sus propósitos buenos (…). Hay que poner de manifiesto las cosas buenas que hay en la realidad del pueblo venezolano (…). Hay que reconocer que hay muchos gestos de solidaridad, de trabajo a favor de la comunidad, de capacidad de diálogo, de encuentro entre la gente”, consideró.

A pesar de ello, aclaró que esto no quita que haya sufrimiento. “Hay gente que está pasando graves carencias, hay gente que no puede llevar a sus hijos a la escuela porque no tiene cómo llevarlos poque hay problemas de transporte, no tiene cómo darles una merienda para que vayan al colegio o no pueden darles el desayuno para que puedan estar todo la mañana en clases, gente que tiene que salir muy temprano de sus hogares porque hoy hay más dificultades para trasladarse al lugar de trabajo, tiene que regresar más tarde en condiciones muy difíciles haciendo unas largas colas porque no hay tansporte. La gente hoy está muy sentida por las situaciones que nos tocan vivir”.

“Hay molestia”

Asimismo, González de Zárate manifestó que “hay una real molestia por la situación. Nuestro pueblo tiene conciencia de que éste no es el estado de cosas que quiere para sí mismo, que no es la forma que quiere para vivir en sociedad”.

“¿Qué piensan de la dirigencia política, llámese gobierno, llámese oposición? ¿Se sienten representados en su liderazgo?”, preguntó también Carlos Croes.

De acuerdo al Obispo auxiliar de Caracas, “”muchas veces no expresan cuál sería su posicionamiento político, pero en general, soy testigo de eso, crece el cuestionamiento hacia la dirigencia política, ya sea del Gobierno como también las posibilidades de una alternativa distinta. La gente mantiene una conciencia crítica ante la posición de la dirigencia política”.

“Evidentemente, el pensar que nuestro pueblo está simplemente conforme con que le regalen las cosas es falso. Yo creo que los padres de familia que estaban acostumbrados a trabajar para darles de comer a sus hijos lo que quisieran es encontrar oportunidades de trabajo suficientes, adecuadas, para seguir cumpliendo ese rol, en lugar de estar limitados a lo que se les dé y los que se les quiera dar, el poder adquirir aquellas cosas que fueran de acuerdo a las necesidades particulares de cada uno. Yo creo que en nuestro pueblo todavía hay una riqueza grande de trabajo, de deseos de superación, hay una riqueza también de libertad interior para saber construir su propios proyectos”, aseveró.

Etiquetas: Iglesia Católica | Jesús González de Zárate