Mendoza: Copei Miranda no participará en las presidenciales

ND / nota de prensa / 21 mar 2018.- El presidente de Copei en el estado Miranda, Enrique Mendoza, anunció este miércoles que la seccional estadal no apoyará la candidatura de Henri Falcón en una elección presidencial que calificó de “farsa”.

“Las razones son muy claras: el único organismo que constitucional y estatutariamente puede nombrar o elegir quién va a ser el abanderado presidencial de Copei es el Consejo Federal, o en su defecto, la Dirección Nacional. Hasta este momento eso no se ha llevado a cabo, no se ha producido esa situación”.

Alertó que el supuesto apoyo de Copei a Falcón es “ilegal estatutariamente”. Igualmente invitó al MAS y Avanzada Progresista a no participar a lo que denominó una “alianza de las botellas vacías”.

“A través de la intromisión del poder judicial, el TSJ designó a dedo a una persona para que tuviera la firma de Copei, y esa persona, a espalda de la Dirección Nacional, de espalda a las Direcciones Regionales mayoritarias del país, procedió a inscribir a un candidato. Hemos llamado la atención al señor Henri Falcón como autoridad de esa organización que lo respalda a él y a Felipe Mujica, que es la autoridad que representa al MAS, que no se presten a esa irregularidad que se está cometiendo, ya que para los efectos de los copeyanos, Henri Falcón no es candidato del partido”.

El dirigente social cristiano recalcó que ante esta situación y hasta que no se cumplan los parámetros estatutarios el partido, “la dirigencia y militancia copeyana del estado Miranda no van a participar en el proceso electoral presidencial para no convalidar esta situación”

Mendoza pidió a los militantes no participar en ningún comando de campaña, ni como testigos en mesa electoral, ni en ningún programa de movilización o activismo en la jurisdicción mirandina para esa candidatura presidencial donde no existen reglas claras y transparentes. “No vamos a participar en una candidatura presidencial que se fabricó fuera de los parámetros constitucionales y estatutarios del partido”.

Igualmente solicitó al electorado de Miranda mantenerse alerta y unidos para la defensa de la institucionalidad de la organización política que representa. “Cuando algunas individualidades no perteneciente a nuestros cuadros de dirección regional, municipal y parroquial pretende tomar por asalto los órganos de representación popular del partido, abrogándose la representación de Copei en el estado, es ilegal”.

Asimismo recordó que Copei, durante sus 72 años de historia, ha mantenido sus principios y valores consagrados desde su fundación por la unidad, el diálogo, la democracia y por la participación al lado del pueblo, “razón de ser de nuestra existencia, que nadie desde afuera o adentro podrá destruir a este partido con sus estrategias o proyectos personales”.

Dejó claro que Copei Miranda seguirá “luchando al lado de la gente y de los problemas que los agobian todos los días como el de salud, la comida, entre otros, para lo cual vamos a formar un voluntariado para hacerle frente en la solución de esta situación”.

Finalmente Mendoza pidió disculpa a los líderes fundadores y de referencia nacional, a la ODCA (Organización Demócrata Cristiana de América) de la cual son fundadores, y a la Unión Mundial Demócrata Cristiana por esta situación que ha malogrado los valores, principios e imagen de los Social Cristianos en Venezuela”.

Etiquetas: Copei | Enrique Mendoza | Henri Falcón