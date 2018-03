Márquez: No dudo que tendremos un nuevo presidente este año

ND / 18 mar 2018.- El diputado Enrique Márquez confía en que se conseguirán “buenas condiciones” para la elección presidencial. En su opinión, “tendremos un cambio de presidente” este año.

“Vamos a conseguir unas buenas condiciones y no tengo duda que tendremos un cambio de presidente durante este año, no tengo dudas, porque la tragedia que está viviendo el pueblo es superior a cualquier manipulación que el Gobierno pueda hacer”, enfatizó en el programa Diálogo con, que transmite Televen.

A juicio de Márquez, “si todos salimos a votar en el momento preciso, en el momento en que unidos vayamos a una elección, no tengo duda de que vamos a ganar”.

“Que alguien me explique qué otra herramienta tiene el pueblo en sus manos que no sea el voto. Aquí no hay fusiles, aquí no hay invasión, aquí no hay nada que pueda cambiar esto como sí lo hace el voto”, afirmó.

“Una mala elección no le conviene a Maduro”

Asimismo, Márquez comentó que “hay que insistir en que el Gobierno sepa que una mala elección no le conviene a Maduro”.

“Si piensa ganar a golpe y porrazo no se da cuenta que eso lo que le va a hacer es daño a él y daño al país. Porque ¿quién va a respetar la elección de un presidente que lo hace violando la Constitución y las leyes? Ningún país del mundo. Vamos a pasar de mal a peor”, advirtió.

Participación electoral

Por otro lado, Carlos Croes preguntó: “¿Crees que la gente va a votar si las elecciones son en mayo?”.

“Creo que la gente está lista para votar si hay un planteamiento en el cual se garantice una mínima transparencia en las elecciones. Ese planteamiento se está construyendo”, comentó Márquez.

Croes agregó: “¿Cuál es ese planteamiento?”.

“Hay una lista de condiciones”, dijo y recordó la “carta que la MUD le envió al Presidente de la República, en la cual se detalló ampliamente cuáles eran las condiciones, una por una, que la MUD tenía para garantizar una transparencia en las elecciones”.

Sin embargo, Márquez destacó que “no hemos recibido respuesta”.

Presión internacional

Adicionalmente, Márquez insistió en que “la presión internacional es fundamental”.

Aclaró que ésta no buscar “producir una ruptura” o “generar una invasión”, “sino para que el Gobierno sepa que el mundo está pendiente de lo que ocurre acá y que una elección mal realizada no será reconocida por nadie”.

“El cambio político no llegará sino de la mano del voto, de que el pueblo venezolano se exprese en las urnas”, enfatizó Márquez.

Diálogo

Por otra parte, resaltó que “el Gobierno no quiso escuchar los planteamientos reales que nosotros estábamos haciendo” en República Dominicana.

“Creo que hubo errores de lado y lado. Creo que hubo mucha prisa de parte del Gobierno en las últimas dos sesiones por concretar un acuerdo que no estaba listo (…). Hubo una presión extra al final que no ayudó en absoluto a que Dominicana pudiera terminar bien para Venezuela”, aseveró Márquez.

Sin embargo, dijo, “estoy convencido que el diálogo y el entendimiento son herramientas de la política”.

“La puerta de arreglarse por las buenas, la puerta del entendimiento y el diálogo, no la podemos cerrar nunca, mucho más cuando vemos la tragedia que vive el pueblo”, sentenció.

