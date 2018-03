Márquez: Henri Falcón es uno de los nuestros

ND / 18 mar 2018.- El diputado a la AN Enrique Márquez aseguró que la MUD y el candidato presidencial Henri Falcón tienen el mismo objetivo: lograr condiciones electorales en el país.

Así lo enfatizó en el programa Diálogo con, transmitido por Televen.

“Henri Falcón es uno de los nuestros, es un miembro de la oposición y ha tomado una decisión difícil que no es compartida por los partidos de la MUD, pero que sin duda alguna tendra mucha importancia en los próximos meses”, destacó Márquez.

Asimismo, insistió en que “no somos de los que satanizamos ni colocamos epítetos a nadie. Falcón es una pieza fundamental en estos tiempos y dependiendo de lo que él haga se abrirá una puerta u otra”.

“Tanto la MUD está luchando por condiciones electorales para poder hacer una elección presidencial que sea buena para el país, como Falcón lo está haciendo, sólo que él decidió hacerlo desde la participación y la MUD decidió hacerlo desde la no participación”, explicó Márquez.

“Venezuela quiere salir de esta pesadilla”

Por otro lado, Márquez indicó que “la oposición ha sido sumamente golpeada y no podemos estar exentos de la autocrítica”.

“Hemos cometido errores importantes. Nos hemos desunido en momentos cruciales. Y hoy en día la unidad de la oposición es más importante que nunca”, consideró el parlamentario de UNT.

A su juicio, “al venezolano común realmente no le interesa quién va a ser el candidato presidencial, no le interesa el perfil personal. Lo que le interesa es salir de la pesadilla que estamos viviendo”.

Convivencia con el chavismo

Por ello, Márquez comentó que hay que “dejar el partidismo, el pesonalismo, el egoísmo de un lado y ponernos de acuerdo para una transición política (…), que implica la tolerancia y la convivencia con el chavismo para que Venezuela no salga de un enfrentamiento con el chavismo en el pdoer a un enfrentamiento con la oposición en el poder”.

“Aquí no se trata de una convivencia con connivencia o con alcahuetería de las cosas. Se trata de una convivencia mínima dentro de la Constitución y las leyes para garantizar el bienestar del país”, expresó.

Destacó que “ni el chavismo puede aplastar a la oposición ni la oposición puede aplastar al otro, porque si no vamos a seguir en el mismo jueguito de aquel que gobierna intenta gobernar solo, intenta aplastar al otro, cuando realmente el país lo que está pidiendo es una unidad nacional, que no significa injusticia, que no significa alcahuetear nada al otro. Significa una unidad de propósitos”.

vaya al foro

Etiquetas: Diálogo con | elecciones presidenciales | Enrique Márquez | Henri Falcón | MUD