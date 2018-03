Henri Falcón presidente, Maduro jefe de la oposición

Acompañe a Henri Falcón en la juramentación de su comando de campaña el pasado martes 18 de marzo, hizo referencia al país que está por venir a partir del 20 de mayo de 2018, habló de su familia, su humildad, de su pueblo de Nirgua al pie de la montaña en el estado Yaracuy, hizo mención especial a los amigos, a la lealtad. Al tratar el tema de sus orígenes, dijo: “Si desconoces tus orígenes y a tus amigos, terminaras desconociéndote a ti mismo”. Henri Falcón es un hombre que estuvo vinculado al comandante Chávez, lo acompaño hasta el 2010, separándose del chavismo, estando el presidente vivo y en el esplendor de su mandato.

El 2013, Henri Falcón fue el jefe de la campaña presidencial de Henrique Capriles. Hoy no tengo la menor duda, que gradualmente su candidatura seguirá ganando apoyos, no hay otra alternativa, lo contrario sería regalarle un nuevo periodo presidencial a Nicolás Maduro. Henri Falcón no ha cedido a las presiones internas y externas a las que ha sido sometido por los que con razón o sin ella, se oponen a la realización de las elecciones presidenciales, pero él ha tenido el coraje de plantar su nombre para ganarle las elecciones con todas las ventajas y triquiñuelas que tiene y representa el candidato del régimen. Está pidiendo nuevo CNE, observación internacional, depuración del padrón electoral, igualdad de condiciones en el proceso electoral, no más cadenas presidenciales. Esta siendo apoyado por los partidos políticos MAS, Copei, Avanzada Progresista (AP). Estamos conscientes que si el 70 por ciento de los que según las encuestas “han manifestado querer participar y votar en las elecciones”, el 21 de mayo de 2018, Henri Falcón amanecerá como presidente de la República y Nicolás Maduro será el jefe de la oposición.

La patria esta herida de muerte

Venezuela necesita un gobierno de unidad nacional, donde todos se sientan representados, una nueva gestión de gobierno que trascienda las cúpulas, los cenáculos y los partidos políticos. Donde estén expresados las universidades, los sindicatos, las ongs, los hombres y mujeres que hacen falta para recuperar esta patria que esta herida de muerte. Más allá de los graves problemas económicos y políticos que vivimos, está el cultural, es necesario desterrar el odio y las retaliaciones. La nueva gestión gubernamental tiene que hacer un llamado al reencuentro entre las familias, los amigos, esos vínculos se han perdido producto de la división y las posiciones encontradas entre los distintos factores políticos. El llamado debe ser a la reconciliación y a la paz, debe prevalecer la amplitud y la participación. Sobre este tema de la reconciliación y la paz, me decía Américo Martin, un hombre que sufrió la cárcel y las torturas de los duros años ´60, doctor hay que pasar la página “Los perseguidos de hoy, no podemos convertirnos en los perseguidores de mañana”.

Venezuela necesita superar este desastre económico al que le han llevado los hambreadores del pueblo y los malos gobernantes, solo ellos, los vivianes, los enchufados, los que se han enriquecido sin trabajar, con cuentas mil millonarias en dólares, solo ellos los inescrupulosos tienen acceso a los dólares del estado a 10 bolívares para importar alimentos y medicinas que se las venden al pueblo al precio del dólar paralelo. Los sueldos y los salarios de la clase trabajadora no alcanzan para comprar los alimentos de la cesta básica, los niños no están bien alimentados, los enfermos terminales tienen los días contados por la falta de medicina. Los alimentos de la cesta básica y las pocas medicinas que se consiguen son incomprables, todo está a precio del dólar negro.

