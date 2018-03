Mario Silva: Somos demasiado buena gente

ND / 3 mar 2018.- El conductor de La Hojilla, Mario Silva, se quejó este sábado de las condiciones electorales firmadas entre el gobierno y parte de la oposición para las elecciones del próximo 20 de mayo.

“El Presidente ahora no puede hacer cadenas”, dijo. “Bueno, no puede hacer cadenas para hacer anuncios importantes, por ejemplo, si entregamos 500 mil viviendas no podemos hacer una cadena para que la gente se entere”.

“Bueno, está bien”, agregó. “Se aceptó y vamos al juego de esa manera. Pareciera que nosotros vivimos siempre, coñ…, somos demasiado buena gente. Ustedes me disculpan. A veces, demasiado. Salen ellos como niños mimados, piden todas las condiciones del mundo, uno: está bien, vamos a darte esto. Y esto. Y esto”.

Silva luego justificó – desde su óptica – por qué el oficialismo lo hacía: “Esto está motivado a que nosotros siempre estamos persiguiendo la paz… de la tranquilidad, de ver cuándo, por favor, la oposición venezolana toma de verdad el camino de las elecciones, del voto, y no se pone a inventar sinvergüenzuras… que han resultado en muertos”.

