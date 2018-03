Maduro: Obras inconclusas de Odebrecht pasarán a las Gobernaciones

ND / 26 mar 2018.- El presidente Nicolás Maduro dijo este lunes que aportará los recursos para terminar las obras sin concluir de la constructora Odebrecht en el país y que las mismas pasarán a las Gobernaciones para que sean concluidas. “Donde haya obras inconclusas de la empresa Odebrecht yo se las voy a entregar con recursos para que las terminemos. Yo quiero asumir ese compromiso. Hay obras en Caracas, en Miranda, Guárico, Bolívar, Carabobo, Aragua”, dijo en un acto sostenido con los gobernadores del país.

Indicó que deseaba negociar con la directiva de dicha empresa para que concluyeran sus obras en Venezuela. “Yo quería establecer un acuerdo para que terminaran sus obras pero bueno ellos continúan en su barranco en Brasil hundiéndose cada vez más y están las obras y tenemos que terminarlas”, declaró.

Crítica a medios privados

Previamente, Maduro cuestionó a los directivos de medios de comunicación privados por no darle cobertura a los cuatro millones de inscritos que el Psuv habría registrado durante su más reciente jornada de carnetización.

“Yo le voy a hacer una pregunta al revés, se lo hago a los periodistas, a los dueños de medios de comunicación de Venevisión (…) Globovisión (…) Televen, a CNN que tan mal hablan de la revolución, ¿qué pasaría si en Venezuela un partido de la derecha llámese Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo en jornadas de movilización e inscripción carnetizaran a 4 millones de venezolanos, ¿sería o no sería noticia de primera página en El nacional, El Universal, en los periódicos de la oligarquía y las televisoras de la oligarquía? (…) como es el Psuv, fundado por Chávez, columna vertebral de la revolución es invisible a la noticia”, dijo.

“Yo digo por la ética, por la moral, por la verdad, periodistas, dueños de medios ¿o es que esto no se puede transmitir, o es alguien les tiene prohibido decir las cosas positivas los avances de la revolución?, tenemos que dar el debate la batalla todos los días, no hay que tomar como normal que nos invisibilicen, seamos rebeldes, no aceptemos que nos invisibilicen bajo ninguna forma”, criticó.

Sobre el Maestro José Antonio Abreu

Durante su alocución, el primer mandatario nacional expresó su tristeza por el fallecimiento el pasado domingo, de quien fuera el fundador del Sistema de Orquestas Simón Bolívar, José Antonio Abreu.

“El día de ayer estuvimos acompañando a la familia del maestro José Antonio Abreu, (…) a las familias del sistema de orquestas Simón Bolívar, despidiendo con nuestro amor y nuestro sincero agradecimiento al maestro José Antonio Abreu”, aseguró.

Sobre el futuro del Sistema de Orquestas, Maduro expresó que el mismo seguirá siendo apoyado por el estado venezolano. “Tenga la seguridad maestro José Antonio Abreu, esté donde esté (…) que yo doy mi vidas por la orquesta y la voy a apoyar en todo, ahora con más fuerza y más compromiso”.

