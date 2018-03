Maduro: El Alto Comisionado de DDHH es un “tumor enquistado” dentro de la ONU

Oleg Kostko / 9 mar 2018.- El presidente Nicolás Maduro calificó este viernes al alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, como “un tumor enquistado” en el sistema de derechos humanos. Esto luego de que Al Hussein pidiera el ingreso de una comisión para verificar la situación de derechos humanos del país.

“Yo pienso que el alto comisionado es un hombre militante de la derecha fascista venezolana. Así se lo he mandao a decir (…), es una persona parcializada que perdió cualquier equilibrio sobre Venezuela y sobre otro asuntos del mundo. Es una pieza del Departamento de Estado enquistado como un tumor en el sistema de derechos humanos”, expresó el jefe de estado durante un acto de carnetización del Psuv.

A juicio de Maduro, Al Hussein “no tiene ninguna autoridad para hablar de Venezuela”. “Se ha tomado fotografías y ha apoyado a los golpistas, (…) ha apoyado la intervención militar en Venezuela. Es una persona que ha perdido toda cualidad para hablar sobre Venezuela”.

EEUU está intentando sabotear envío de misión electoral de la ONU

El primer mandatario nacional denunció también al Departamento de Estado por intentar impedir que la ONU envié una misión de observación electoral.

“Es una operación dirigida por el Departamento de Estado para que no se envíe una delegación de observación a Venezuela. Y el colmo de los colmos, la MUD, el día de hoy, le ha solicitado al Secretario General que no envíe onservadores electorales. Uno se pregunta: ¿quieren garantías electorales y piden que no vengan observadores? ¿Cómo es esto? ¿Por qué tanta contradicción, tanta locura?”

Maduro reiteró su invitación al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para que envié una misión electoral a los comicios de mayo. “Le ratifico al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, los reglamentos de la Naciones Unidas le facultan para designar comisiones de observación electoral a cualquier proceso, sin necesidad de pasar por ningún paso burocrático”.

Y reiteró: “Yo digo (…) Yo quiero que el Secretario General de Naciones Unidas envié una poderosa comisión de observación electoral, de acompañamiento del proceso electoral el 20 de mayo y seguiré haciendo gestiones para que eso corone exitosamente”.

Lea más: La ONU recuerda a Maduro que Guterres no puede enviar una misión electoral

Lea más: Al Hussein: Hay “cientos de reportes creíbles sobre matanzas extrajudiciales en Venezuela”

vaya al foro

Etiquetas: Alto Comisionado | elecciones | Maduro | Psuv