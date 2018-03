Madre de Rodríguez Torres: Tengo más de 6 días sin saber cómo está mi hijo

Jennifer Suárez / 19 mar 2018.- Jeninie Torres de Rodríguez, madre del General Miguel Rodríguez Torres, aseguró este lunes que tiene más de 6 días que no puede ver a su hijo.

“He ido todos los días a ver a mi hijo y no me han dejado más que darle agua y ya, pero yo no sé cómo está su integridad física, cómo está psicológicamente, no sé si está comiendo o no”, dijo la señora a través de un video difundido por las redes sociales.

Ante esto, la madre del funcionario solicitó la ayuda del ministro de la defensa, Vladimir Padrino López, a quien asegura que conoce “desde hace un montón de años atrás”.

Torres comparó la situación que actualmente vive su hijo con su detención el 04 de febrero de 1992. “Hace 26 años cuando el 04 de febrero Miguel participó y todo el mundo lo sabe, pero el mismo día que a él lo detuvieron le dieron permiso para que me llamara por teléfono y me dijera que estaba bien”, dijo.

“Ni sus hijas ni yo sabemos cómo está. Ahorita hay demasiada anarquía. Miguel, hasta los momentos, no tiene ni abogados que lo puedan defender, no se lo han permitido”.

Torres señaló que su hijo ha estado trabajando “para que las cosas se hagan como se debe”. “Él no hizo nada a escondidas, todo fue público”, explicó.

“En este país hay hambre, hay necesidad, no hay medicinas ¿a quién se lo estamos escondiendo? Él está pregonando lo que está pasando en Venezuela”, resaltó.

Destacó que Rodríguez Torres “siempre tuvo la oportunidad de irse del país, pero no lo hizo porque prefirió quedarse para seguir trabajando por la gente, para luchar por su país”.

Etiquetas: militares | presos políticos | Rodríguez Torres