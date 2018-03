LVL: Situación política no favorece el cálculo de la participación electoral

Jennifer Suárez / 15 mar 2018.- El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, aseguró este jueves que en estos momentos las encuestas no son muy buenas para calcular la participación electoral.

“Hay un montón de gente que no se siente motivada a ir a las elecciones. Las encuestas no son muy buenas para calcular la participación en unas elecciones, porque esas variables pueden cambiar”, indicó León a través de una entrevista en el programa de Vladimir a la 1 por Globovisión.

En este sentido, se refirió a la abstención en el proceso electoral. “El mensaje de la abstención todavía no está colocado sobre la mesa, por eso hay gente que dice que sí quiere ir a votar, mientras otras dicen que no”, dijo el economista y agregó que “también hay gente que dice que cómo van a ir a votar en unas elecciones que no son democráticas”.

León aseguró que existe mucha confusión en las encuestas para los próximos comicios electorales. “A los venezolanos les gustaba votar, pero en este momento existe un nivel de confusión, de frustración muy importante (…) los venezolanos ya no creen en el árbitro, ni en los partidos opositores, y tampoco en que estas elecciones sean transparentes”, explicó.

El presidente de Datanálisis reiteró que “ciertamente hay unas personas que quieren ir a votar, pero solo suman un 41 %, cuando antes para estos momentos de las elecciones podría existir un 70 %”, resaltó.

“Yo, personalmente, no sé si la mejor decisión sea votar o no, porque la mejor decisión se tomará sabiendo si la oposición está unida o no, pero además, que esa oposición explique cuáles son las acciones que se tomarán luego del 20 de mayo”, sentenció.

vaya al foro

Etiquetas: encuesta | Luis Vicente León | participación electoral | Presidenciales 2018