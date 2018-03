LVL: Ni el voto ni la abstención logran hoy la unificación opositora

ND / 1 mar 2018.- El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, reieró que hay en la oposición venezolana el “dilema falso” de votar o no en las elecciones presidenciales.

En su opinión, “no es el dilema relevante en este momento. El dilema es qué estrategia logra tener una unidad alrededor de los que deciden y, sobre todo, una posibilidad de llevar a la gente a defender esa estrategia”, recoge La Nación.

Antes de llegar a San Cristóbal, para presentar su conferencia “Venezuela, ¿y ahora qué?”, comentó que el próximo evento electoral no es “competitivo”, pues, a su juicio, no refleja la preferencia de los electores ni representa un sistema democrático puro, con candidatos favoritos inhabilitados o presos, partidos políticos proscritos y un árbitro sesgado.

“Votar o no votar solo es relevante en función de qué logras o con qué logras que la gente se unifique alrededor de esa estrategia”, insistió León.

Aclaró ser un defensor permanente del voto: “Yo creo que la mejor manera para activar la gente es votando. Incluso, en condiciones no competitivas. Incluso en condiciones inadecuadas, votar, mostrar tu mayoría, siempre es una oportunidad mejor que quedarte pasivo en tu casa”.

“Cuando, sin embargo, se plantea la posibilidad de participar pero se encuentra que la mayoría de la población opositora no está activada, va a abstenerse por desconfianza, no tiene un liderazgo que la mueva, entonces puedes estar descubriendo que esa estrategia de votar no funciona, no porque no sea teóricamente válida, sino porque empíricamente no vas a tener la capacidad de mover a la gente, independientemente de que seas mayoría”, explicó.

Según resaltó León, “del otro lado, en este mismo contexto, el Gobierno intenta hacer ver que él sí es mayoría y que en verdad él gana, cuando en la realidad gana la abstención. Y podría haber un momento en que esa abstención se convierte en forma de expresión, en abstención estratégica”.

Sin embargo, destacó, “hoy ninguna de esas estrategias logra la unificación opositora”.

Etiquetas: abstención | elecciones presidenciales | Luis Vicente León | oposición