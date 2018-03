Luis Vicente León: Una sanción económica no resuelve el problema

ND / 4 mar 2018.- El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, aseguró que los problemas de Venezuela no se resuelven con sanciones, sino con negociación política.

Así lo dijo en el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen.

“Si vas a negociar, los dos van a tener que ceder”, insistió.

“Por eso el diálogo, que la oposición de manera persistente ha saboteado”, apuntó José Vicente Rangel.

“Yo soy un defensor total de la negociación política. Creo que el país necesita resolver los problemas y eso significa integrar, pero para integrar vas a tener que ceder (…), vamos a tener que ceder todos”, afirmó León.

En su opinión, “para rescatar el país nosotros vamos a tener que hacer algo así como un borrón, sentarse y buscar una solución en la cual vayamos a la paz”.

Las sanciones

Asimismo, León resaltó que “la crisis económica es muy severa, estamos entrando a un proceso hiperinflacionario que afecta dramáticamente al país completo”.

Por ello, dijo, “una sanción económica no resuelve el problema, una acción radical no resuelve el problema, el problema lo resuelve una negociación política, una negociación que permita que todos los venezolanos se integren para resolver el problema de fondo: económico, político y social”.

“Tú puedes celebrar una sanción diciendo ‘mira, ¡qué bueno! Lo castigaron porque es malo’ (…), pero si me castigan a mí, que yo no tengo nada que ver, eso como que no es tan bueno”, apuntó.

Explicó que “las sanciones no castigan sólo a un gobierno, las sanciones castigan al país, castigan al empresario que no puede sacar sus productos fácilmente, castigan al exportador que se consigue con problemas en la banca internacional (…), castigan a la gente que no puede conseguir lo que necesita. Por lo tanto, esa no es la solución”.

León enfatizó que “la solución es la negociación”.

“Es decir, ¿el diálogo?”, preguntó José Vicente Rangel.

“Así es”, sentenció.

vaya al foro

Etiquetas: José Vicente Hoy | Luis Vicente León | sanciones