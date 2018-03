Luis Vicente León: El chavismo no es mayoría y la popularidad de Maduro ronda el 25%

ND / 4 mar 2018.- El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, señaló que el nivel de aceptación del presidente Nicolás Maduro sigue siendo bajo pero que una “combinación de factores” explica los más recientes triunfos electorales del chavismo.

José Vicente Rangel señaló: “Hace un año el chavismo prácticamente no representaba una posibilidad de victoria electoral. Algunos decían que no ganaría ni en una elección de junta de condominio. Ahora, un año después, el chavismo tiene victorias importantes, constituyente, gobernadores, alcaldes (…). Maduro luce una vez más con posibilidades de obtener la Presidencia de la República. ¿Qué factores crees tú que influyeron en ese cambio? ¿Hubo una subestimación del chavismo? ¿Hubo un peso muy grande de los errores cometidos por la oposición?”.

“Ahí hubo muchos factores y creo que hay separarlos para entender adecuadamente”, destacó León en el programa José Vicente Hoy, que transmite Televen.

Explicó que “cuando vemos una foto del país, ves una foto de las preferencias de la población en término general, cuando ves ese mapa de preferencias, el presidente Maduro en realidad no tiene un gran cambio en términos de respaldo popular que tenía hace dos años, o el que tenía hace un año o el que tiene hoy”.

“En efecto, en la última encuesta el presidente Maduro sube unos tres ó cuatro puntos producido por esos eventos de triunfo electoral en octubre y diciembre, pero sigue en la misma banda. La banda en la que se mueve en términos de aceptación popular está entre su peor memomento, que tuvo 18 % de aceptación, hasta un mejor momento, como éste, en este período, donde puede estar entre 25 y 26 % de aceptación popular”, apuntó León.

Señaló: “Si sigue teniendo problemas importantes de conexión, ¿por qué es capaz de ganar elecciones? No estamos hablando del fenómeno Chávez, donde Chávez ganaba una elección porque él, si retrocedía, era capaz de recuperar la conexión con la gente (…). Pero ese no es el caso del presidente Maduro. El presidente Maduro no ha reconectado lo suficiente para ser mayoría y por tanto, para ganar una elección competitiva que tenga un solo bloque de oferta opositor y un candidato opositor que pueda mover a la gente a ganar”.

“Hay una elección no competitiva”

Por otro lado, León indicó que “más allá de quién es el responsable, la combinación de factores es la que explica por qué el chavismo haya ganado en octubre y diciembre”.

“No es verdad lo que plantean las dos partes: el chavismo, porque el chavismo recuperó su esplendor y es mayoría; y la oposición, porque la robaron. Esos son los dos argumentos de los dos lados para explicar el triunfo de octubre y de diciembre. Niguno de los dos es cierto. No es verdad que el chavismo es mayoría (…). Nadie te va a decir que el presidente Maduro tiene 56 % de popularidad. Eso no existe, eso no es verdad. Nadie lo dice”, enfatizó.

Rangel agregó: “Pero sí hay una popularidad creciente”.

“Sí, en efecto, el Presidente, entre diciembre y febrero, subió”, expresó León. Sin embargo, dijo, “la popularidad del presidente Maduro se ubica alrededor del 25 %”.

“¿Cómo puede ganar si tiene 25 %? El tema aquí es que el argumento que la oposición dio para explicar el triunfo tampoco es suficiente. Hay una elección no competitiva. Eso es cierto (…). Una elección en la que tú no puedes elegir sino a quien te dejan”, resaltó.

Según expresó, “los líderes más fuertes, por ejemplo, en esta campaña presidencial, no pueden correr a la carrera electoral. Leopoldo López, estemos o no estemos de acuerdo con su planteamiento político, Leopoldo López es el líder más fuerte de la oposición venezolana en términos de respaldo popular, y no solo de la oposición, es el líder numero uno, político, muy por arriba del presidente Maduro”.

“Cuando vas al segundo, te consigues a Henrique Capriles inhabilitado. Pero además, si sigues a los partidos políticos, como Primero Justicia y Voluntad Popular, proscritos. Cuando vas a presentar una elecciones, y por eso el Gobierno intenta buscar una negociación, y el retraso de la elección presidencial de abril a mayo, intenta dar algún nivel importante de competitividad a la elección cediendo cosas (…). En una democracia no puede ser que todos los actores que están contra el poder han cometido delitos y no pueden participar”, manifestó.

Rangel apuntó: “Cuando colocas las cosas en ese plano, lo que se deduce es que se asume la impunidad, porque una persona puede incurrir en un delito y no podemos sancionarlo porque eso tiene un efecto en el mundo”.

“No es sólo el efecto en el mundo (…). No puedes decir yo voy a negociar en Colombia con la guerrilla, por decir un ejemplo, y decir que el final de la historia es que vamos a rescatar la democracia solo permitiendo que los que yo creo que son buenos y que nunca cometieron un delito, son los únicos que pueden participar. Eso no pasó en Colombia, eso no pasó en España, eso no pasó en Chile”, comentó León.

Aseveró: “Supongamos que la ley cumplió, que las instituciones funcionaron adecuadamente (…) pero si yo quiero rescatar en la gente la confianza, yo no le puedo decir vamos a hacer de nuevo un país en el que todos caben, pero entonces yo, a los actores que tú quieres, los mantengo inhabilitados o fuera del proceso electoral. Podría ser ético, como podría ser ético al revés”.

