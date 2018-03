Luis Izquiel: Iris Varela está tratando se lavarse las manos con lo de Policarabobo

ND / 30 mar 20018.- El abogado penalista y asesor de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Luis Izquiel, precisó este viernes que la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, está haciéndose “la desatendida” con lo ocurrido en la Comandancia General de Policarabobo, porque dicha situación ocurrió en el calabozo de una comisaría y no una cárcel nacional.

“Es muy probable que la Ministra de Servicio Penitenciario esté tratando de hacerse la desentendida, de lavarse las manos con esto que ocurrió en la Policía de Carabobo. ¿Por qué? Porque el recinto penitenciario donde ocurrió esto no es realmente una cárcel formal, es una comisaría de policía del estado Carabobo. Y muy probablemente quiera atribuirle toda la responsabilidad de este asunto al Gobernador del estado Carabobo o a otros entes oficiales. Pero el problema es que acá hay una cadena de responsabilidades, que encabeza la Ministra de Servicio Penitenciario, porque todo este caos en los calabozos de policías es producto de una decisión que ella tomó, ya hace aproximadamente unos tres años, que es la de impedir el traslado de los detenidos de los calabozos de las policías municipales o estadales a las cárceles”, dijo Izquiel durante una entrevista en VivoPlay.

El abogado recordó que “esta medida causó un completo caos en todos los calabozos de policías de Venezuela, en el sentido de que se ha creado un hacinamiento gigantesco, dentro de esos calabozos hay enfermedades, hay presos que han muerto de hambre porque las alcaldías no tienen como darle alimento. Toda esta situación es la causa principal de toda esa masacre que ocurrió”, sostuvo.

Asimismo indicó que lo preocupante del asunto es que no han dado mayores detalles de lo ocurrido. “Esta no es la primera masacre que ocurre en los últimos 20 años, ha habido ya varias. Y la regla en esas masacres penitenciarias es la impunidad, los responsables regularmente quedan sin ningún tipo de castigo. Para muestra la masacre que ocurrió el año pasado en los calabozos de la Policía del estado Amazonas, allí asesinaron a 37 presos y a estas alturas no hay detenidos por esa masacre,, no hay culpables. Hay versiones que han salido en distintos medios de comunicación de familiares señalando que a esos presos les rociaron gasolina. Hay otras declaraciones de personas detenidas que señalan que la cifra dio el Fiscal que impuso la Constituyente no es la correcta, que allí hubo más de 100 fallecidos. Todo esto debería ser objeto de una investigación seria, imparcial”, puntualizó.

Presos que escapan

Izquiel se refirió al caso de los fugados de los calabozos de la Policía de Girardot, que ocurrió un día después del incendio en Carabobo, y reveló que “en lo que va de este año se han escapado de esos calabozos de policía más de 200 presos”.

“Estamos hablando de procesados por delitos como homicidio, secuestro, robo y otros delitos graves. Imagínense ustedes, con la impunidad que hay en este país, con lo que cuesta capturar a un homicida, a un secuestrados, a un atracador, en este caos creado en las comisarias de policías entonces ven con facilidad la posibilidad de escaparse”, enfatizó.

En ese sentido, acotó que “esos calabozos no son cárceles, no tienen la infraestructura para albergar a ese gran número de detenidos que ha mandado para allá el Ministerio de Servicio Penitenciario”.

“Desde que le cambiaron el nombre de presos a privados de libertad, cerca de siete mil detenidos han sido asesinados dentro de las cárceles venezolanas”, apuntó.

Finalmente aseguró que “si nuestro sistema carcelario no se transforma, las calles de nuestro país nunca van a estar seguras”.

Etiquetas: Carabobo | Luis Izquiel