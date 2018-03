Especial ND: Llevaron a la CIDH caso de los adolescentes detenidos por el Sebin

Juan Francisco Alonso / 20 mar 2018.- El caso de los seis adolescentes detenidos en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), por supuestamente planificar disturbios, fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el abogado y defensor de los Derechos de los Niños, Leonardo Rodríguez, quien consideró que con el mismo Venezuela viola sus compromisos internacionales.

“La información sobre el caso de estos muchachos se la hice llegar a la CIDH y a la Relatora para los Niños de ese organismo, Esmeralda Petroiti, quien respondió a esa información diciendo que hay una responsabilidad internacional del Estado en estos casos”, reveló el miembro de la Red Nacional de los Derechos de los Niños y Adolescentes (Redhnna), quien consideró que este asunto debería ser analizado por el organismo internacional en su próximo período de sesiones.

Para Rodríguez la situación en la que están Diego Gómes, Betsaida Martínez, Andrés Aserraf, Dylan Canache y Elianis Rodríguez, quienes permanecen recluidos en El Helicoide pese a tener algunos de ellos órdenes de excarcelación, es violatoria del marco legal venezolano y de los tratados internacionales que ha suscrito el país.

Estos son los 8 adolescentes que están en el SEBIN, desde hace más de 2 meses. Algunos con boletas de excarcelación. No han tenido visitas, ni comunicación con sus padres. #LiberenALosMenoresDeEdad #LiberenALosAdolescentes #Libertad #BastaDeInjusticas pic.twitter.com/GBTLrxnpqG — Mamá Lis (@Liss2606) 19 de marzo de 2018

“El Sebin por supuesto que no es un sitio para el arresto, en el caso que hubiera procedido la privativa de libertad de estos adolescentes detenidos. El Sebin nunca hubiera sido el sitio para tener detenidos a estos seis adolescentes, pues ellos entran bajo un régimen especial establecido en la Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente (Lopna) e incluso los que son mayores de edad (Michael Betancourt) o cumplieron la mayoría de edad (Ender González) siguen bajo la protección de este régimen. Aquí se está violando la Convención de los Derechos del Niño entre otros instrumentos que le dan forma a un sistema penal juvenil, los cuales Venezuela aceptó”, afirmó el activista.

Los jóvenes fueron aprehendidos a finales de enero y son señalados de planificar disturbios, informaron las madres de tres de ellos, quienes participaron en el programa radial que el director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, tiene en Radio Caracas Radio.

De acuerdo a la información suministrada por fuentes judiciales, algunos de los detenidos ni siquiera se conocían, pero fueron aprehendidos porque habían participado en manifestaciones en los últimos meses y recientemente habían compartido mensajes en sus redes sociales llamando a retomar las protestas.

Presos no, secuestrados

Para Romero los jóvenes no están detenidos sino secuestrados, en virtud de que a algunos de ellos los tribunales decidieron dejarlos en libertad bajo fianza y aunque esos trámites se han cumplido el Sebin se niega a liberarlos.

“Algunos de estos menores tienen más de 60 días privados de libertad, pese a ya que fueron entregados todos los requisitos de la fianza al tribunal y no han sido liberados. Ana (mamá de Dylan Canache) no ha podido siquiera visitarlo, verlo y saber en qué condiciones está, solo ha tenido la palabra de funcionarios diciéndole que está bien”, denunció el activista, quien reveló que a la cifra 241 presos políticos que tienen hasta el momento habría que agregarle otras 30 personas que fueron aprehendidas y han pasado semanas tras las rejas antes de que un juez decidiera liberarlos con condiciones como presentarse ante tribunales periódicamente, no declarar a los medios o no salir del país.

Lourdes González, madre de Oscar Millán, miembro de la organización Corazón Valiente y quien también fue detenido en enero, denunció que no ha podido verlo desde que los funcionarios se lo llevaron.

“Lo apresaron el 24 de enero y yo no lo he visto y eso que he ido casi todos los días voy al Sebin, como todas las demás madres que están en esta situación. Ni los abogados ni los familiares lo hemos podido ver”, se quejó, al tiempo que reclamó al Gobierno que cumpla la ley y les permita visitarlo, tal y como establece la Constitución y los tratados internacionales.

Por último, Romero informó que del 1 de enero hasta el 20 de marzo han contabilizado 156 detenciones con fines políticos y que 80 de esos detenidos aún se encuentran detenidas y 27 fueron presentadas ante tribunales militares.

