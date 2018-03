LVL: La oposición no puede ganar si está fracturada

ND / 4 mar 2018.- El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, señaló que si la oposición no logra unirse “no ganará”, y asegura que la disyuntiva de abstenerse o participar es un “falso dilema”.

Así lo destacó en José Vicente Hoy, transmitido por Televen.

“La oposición entró en un dilema falso: voto o no voto, participo o no participo (…), porque en realidad el dilema real de la oposición es qué estrategia puede seguir para garantizar la unidad y la participación”, explicó León.

A su juicio, “la oposición no puede ganar (…) si no participa. ¿Por qué la oposición perdió la elección de gobernadores? Una parte, quizás, porque la elección no era una elección competitiva (…). El otro problema es que no votaron (…). ¿Cómo esperas ganar si no votas? (…). Tienes desmotivación, la masa opositora se siente frustrada, no hay quién le haya dicho cuál es la estrategia concreta, cuál es la hoja de ruta, qué vas a hacer al día siguiente”.

Apuntó que en la oposición “no hay un liderazgo que haga soñar a esa población”.

“Aquí estás poniendo a competir a todo el chavismo contra una oposición que se fractura entre los que quieren votar”, expresó León. “Si no eres capaz de mover a tu gente porque crees que la elección no es competitiva, que te van a hacer trampa, además desconfías de los propios líderes opositores, crees que están comprados, les atacan por las redes, ¿cómo es que vas a ganar?”.

“Abstenerse no va a resolver el problema”

Por otro lado, indicó: “Suponiendo que los abstencionistas tienen toda la razón para abstenerse, hay un problema: ¿Qué hacen al día siguiente? Tú me estás diciendo que no votas (…), ¿y? (…). Eso no va a resolver el problema (…). Si no votas, es porque entregaste el poder a ese actor (…). Empíricamente ese evento va a ocurrir con una oposición que se abstiene y complica la posibilidad de exigir un derecho que no ejerce”.

“El problema para la oposición es qué cosa hacer para que los una (…). En este momento arranca una campaña muy difícil para la oposición, porque si la oposición no logra unidad, no puede ganar, ni votando ni absteniéndose. Tiene que unirse para poder ganar”, manifestó León.

Sin embargo, resaltó que “en una campaña corta se producen cosas dramáticas, se pueden producir cambios que no se podían haber esperado normalmente para un período tan corto”.

“(Henri) Falcón sabe que evidentemente tiene un problema de abstención, porque además viene fracturado de la MUD. Imagínate, eres candidato y tienes a la MUD y a los partidos diciendo que eres un traidor, y no se puede votar. Uno podría decir es imposible entonces el triunfo de Falcón bajo esas condiciones, porque la oposición se va a pulverizar, dividida entre los que votan por Falcón y los que se abstienen”, explicó.

“¿Tú le das algún chance?”, preguntó Rangel.

“Siempre (…). Siendo una campaña tan corta hay que ver cómo se desenvuelve (…). Si los convence podría provocar esa fuerza. ¿Es fácil? No, es difícil, porque la gente está muy frustrada y necesita esperanzas (…). No sabes qué ocurre en un mes en un país que está tan complicado (…), que puede llegar un momento en el que el Gobierno esté dispuesto, como estuvo dispuesto a mover la elección, esté dispuesto a ceder condiciones electorales y que la gente empiece a sentir que vale la pena votar”, opinó León.

Etiquetas: elecciones presidenciales | Henri Falcón | José Vicente Hoy | Luis Vicente León | oposición