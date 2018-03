Ledezma: Maduro financia acciones para perturbar gobernabilidad de Perú

ND / 19 mar 2018.- Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano, alertó sobre supuestas acciones financiadas por el presidente Nicolás Maduro para “sabotear” la realización de la Cumbre de las Américas y, además, lograr la salida de Pedro Pablo Kuczynski del poder.

“Alerto a la comunidad internacional que el dictador Maduro financia acciones para perturbar gobernabilidad de Perú y sabotear realización de la Cumbre de Las Américas. No perdona que factores políticos se unieran para rechazar su presencia en Lima, por eso apuesta a salida de Pedro Pablo Kuczynski”, escribió Ledezma en Twitter.

Lea más: Ledezma: Chile, Perú y Argentina deben realizar acciones “efectivas” para liberar a Venezuela

Este jueves 22 de marzo el Congreso de Perú votará una moción para destituir al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Tras conocer la propuesta en su contra, el actual Jefe de Estado peruano aseguró al diario local Trome que, de ocurrir, “sería un golpe de Estado”.

Asimismo precisó que el Parlamento peruano no tiene la capacidad de destituirlo bajo la figura de incapacidad moral, pues la misma aplica en casos específicos.

“Yo no he hecho absolutamente nada ilegal. De lo que me acusan son cosas que ocurrieron hace doce, quince años atrás y que nada tienen que ver con mi gobierno. Mi gobierno es absolutamente limpio”, manifestó.

Incluso precisó que varios presidentes no asistirían a la Cumbre de las Américas si él no está en el sillón presidencial, evento del que fue excluido el presidente Maduro. El mismo Kuczynski indicó el pasado mes que la presencia del Primer Mandatario venezolano en la Cumbre de las Américas, que se realizará en Lima del 23 al 25 de marzo, “ya no es bienvenida”.

vaya al foro

Etiquetas: Ledezma | Pedro Pablo Kuczynski | Perú