Fórmula para democratizar a Venezuela

Ninguna era de la historia de Venezuela tiene semejanza con la apocalíptica realidad de hoy, pero sí guarda intima relación con la historia cubana… el chavismo no es un proyecto país, es un proyecto de poder y debe ser tratado como tal. Manoseó la democracia todo cuanto pudo a través del populismo salvaje que le permitió el boom petrolero, pero ido éste, comenzó exhibir sus tiránicos huesos.

La fórmula para democratizar a Venezuela tiene cuatro elementos:

1) La unión de todos los venezolanos necesariamente tiene que pasar por la desidiotización de la política, donde el juego dizque ideológico-adoctrinante debe ser superado. El venezolano tiene que comprender que los gobiernos están para solucionar los problemas, así como para maximizar los beneficios de las potencialidades del país, en aras de incrementar la calidad de vida de todos. En esta Venezuela 2018 los gobernantes se han deificados, son fábricas de excusas, se han autoadjudicado la pertenencia de las instituciones que deberían ser del pueblo ¡Cómo no vamos estar como estamos! Los venezolanos deben unirse para exigir el cese de la inflación, la escasez, la inseguridad, la corrupción, la caotización de los servicios públicos, en fin… en torno a lo realmente importante para la calidad de vida. Los venezolanos debemos unirnos y exigir calidad de vida, superar la cavernaria y cancerosa visión partidista de la sociedad ¡El pueblo manda y los gobernantes obedecen! esa debe ser la consigna.

2) La unión de los factores opositores hoy en cortocircuito. Hasta que no fijen objetivos comunes no podrán alcanzar logros. Es extremadamente importante que no sigan aceptando sea el gobierno quien imponga los juegos y las reglas, la oposición real debe comprender que todo cuanto tiene el régimen es por inconstitucionalidad e ilegitimidad, sin mencionar la bancarrota en la que se encuentra ¡No está en condiciones de exigir ni imponer nada! Son los factores opositores y el pueblo quienes deben exigir con pies de plomo. La oposición requerida debe refrescar su liderazgo (sin deslices como Miguel Rodríguez Torres ni Gabriela Ramírez) e incorporar sectores de la sociedad civil para así ser secundada por el pueblo en sus acciones.

3) La mediación internacional, la cual se está dando y día a día (a pesar de la contradicción de los factores de oposición) es más decidida.

4) La unión de estos tres elementos en acciones contundentes y permanentes.

Bajo nuestro humilde punto de vista, a estas alturas creer que tras unas presidenciales 100% amañadas el gobierno pretende entregar el poder es digno de un show de David Copperfield, un acto de ilusión. Asimismo, continuar postergando las presidenciales para que la oposición participe es creer que la ilegalidad se encuentra en la fecha

¡No!

Está en el secuestro institucional del régimen que hace cualquier proceso electoral una afrenta a la constitución, a la democracia ¡Sensatez por favor!

