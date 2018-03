Laidy Gómez: El Táchira tiene todos los servicios públicos en emergencia

Ronald Romero / 27 mar 2018.- La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, aseguró este martes que la entidad andina tiene “todos los servicios públicos en emergencia” , además, manifestó no “importarle” las criticas tras reunirse con representantes del Gobierno de Nicolás Maduro.

“Yo no puedo escudarme en el ‘no tengo’ o en el ‘no puedo’, en mi casa también huele mal la basura, tenemos que resolver, y tenemos que cumplir apegados a la ley, porque al Gobierno le encanta abrir procesos administrativos”, señaló en rueda de prensa.

También agregó: “A mí no me importa que me tomen fotos con los ministros y me critiquen, yo estoy resolviendo los problemas de la gente que votó por mí, y también de los que no lo hicieron”.

“El problema de la recolección de basura también es crítico porque no hay containers, la gente bota los desechos en cualquier esquina, y eso no puede ser. Vamos a buscar soluciones ambientales, ¿por qué no lo hacemos?”, apuntó.

La mandataria regional se preguntó: “¿Qué a las Alcaldías les falta dinero? Claro que sí, es obvio que trabajamos con déficit presupuestarios, pero vamos a Caracas, compremos pasajes y pidamos el dinero, dejemos los complejos”.

Gómez pidió a los alcaldes “a buscar los recursos, en las oficinas no vamos a resolver, hay que moverse. El problema de la basura no es solo del Táchira, es una realidad nacional”.

“Yo diligencio, yo sé que es tedioso cumplir ese proceso, pero cuando se trata de dinero hay que ir a Caracas, hay que dejar atrás los complejos y trabajar para resolver los problemas de la gente”, finalizó.

