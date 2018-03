Laidy Gómez: Plantean el abstencionismo pero no le dicen al pueblo qué hacer

ND / 8 mar 2018.- La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, enfatizó este jueves que es necesario que haya un “Plan B”. En su opinión, no se puede llamar a la abstención sin tener una estrategia.

Así lo dijo en Entrevista Venevisión al referirse al frente amplio anunciado desde distintos sectores.

“Siempre he sido defensora de todos los movimientos políticos que vayan más allá de los partidos, porque la mayoría de los venezolanos queremos cambiar esta desgracia. Pero siempre las estrategias se encierran dentro de las estructuras político-partidistas”, resaltó Gómez.

Según indicó, “he sido defensora de que las estrategias de actuar deben estar más allá, representando los sindicatos, las academias, los estudiantes y los diferentes sectores de la sociedad”.

“Lo que me preocupa de verdad mucho es que todo movimiento social, político o gremial que en este momento se constituya debe presentarle al país una propuesta. Si no es la participación electoral, ¿qué vamos a hacer el 21 de mayo? Llamar al pueblo a no votar, ¿y qué le decimos al pueblo el 21 de mayo si Nicolás Maduro sale reelecto por un período de seis años más? ¿Hay que esperar seis años para construir el camino y cambiar el país?”, preguntó Gómez.

“Presenten un Plan B”

Adicionalmente, señaló: “Estoy bastante preocupada porque siento que los sectores políticos han venido planteándole al país la alaternativa de la abstención. Lo que me preocupa más aún es que no le decimos al pueblo qué hacer. Ah, nos abstenemos, no participamos, ¿pero qué va a hacer el pueblo que está aguantando hambre, que tiene sus hijos enfermos, que se quieren ir del país porque no aguantan la crisis? ¿Qué va a hacer el pueblo venezolano el 21 de mayo?”.

“Presenten una propuesta, un plan, una alternativa. Presenten el Plan B. Si el Plan A no funciona, ¿cuál es el Plan B? Lamentablemente los venezolanos estamos en desasosiego, no sabemos qué hacer, estamos en incertidumbre, la gente pregunta ‘¿Votamos, no votamos?’. Y la conducción política (…) no termina de presentarle la propuesta al país, cuál es la estrategia, cuál es el Plan B”, insistió.

Por ello, manifestó, se siente “muy preocupada porque no veo que se presenten planes de acción. Sin embargo, tengo una responsabilidad con el estado que represento y estoy convencida de que el estado Táchira volverá a ser una referencia nacional”.

Radicalismos

Por otro lado, Gómez resaltó: “Para mí como venezolana, como tachirense, como política, caer en el radicalismo infecundo en el que han caído muchos sectores es irresponsable, porque el radicalismo le ha hecho mucho daño a las estrategias de la Unidad. ¿Por qué no terminamos de ponernos de acuerdo? Porque siempre salen sectores radicales a atropellar las estrategias políticas”.

Sobre la candidatura de Henri Falcón, afirmó: “Hay que tener gallardía, hay que tener valor. Yo en su momento tuve que mostrarlo cuando me dijeron que tenía que ir a la ANC para gobernar el estado Táchira. Yo tuve que tomar una postura política con mucha polémica. Y hoy el Táchira tiene una gobernadora, no estamos como el estado Zulia”.

En su opinión, “fue una postura responsable con los electores”.

