El valor de emigrar

Nadie tiene idea, del sacrificio y dolor que sufren nuestros compatriotas cuando dejan sus hogares, padres, hijos, familiares, amigos, sus pueblos que lo vieron nacer y crecer, para emigrar a otros países. Es un dolor profundo que se siente, cuando se abandona el lar querido, la tierra amada, donde la persona más fuertes emocionalmente, llora lágrimas de impotencia, desencanto y dolor, ¡por qué no decirlo, de rabia!. Lo expreso así, porque en una oportunidad lo viví, cuando la situación del país no estaba tan grave como ahora. Sin embargo, muchos se ríen y se burlan alegremente de ellos, lo tildan de oportunistas, guarimberos, antipatriotas, y de todo; una campaña indecente contra los que valientemente han tomado esa difícil decisión. Son venezolanos admirables, valiosos, dignos, honrados, que tienen suficientes guáramos para hacerlo. Y lo más grave, jóvenes en su mayoría, el verdadero tesoro de la patria. ¡Qué tristeza, qué dolor sentimos, al ver esta penosa situación! Ellos jamás son antipatriotas, ni traidores, ni nada por el estilo, quienes se expresen así, es porque son personas de baja ralea, incultas y sin sentimiento alguno, son simples lucubraciones, para darse ánimo, al ver una cruda realidad como es la diáspora venezolana que busca escapar de una aguda crisis, y dejar atrás un infierno en llamas.

Si existiera un gobierno serio, se preguntaría: ¿Por qué lo hacen, de quién es la culpa?, ¿Se van por razón de gusto, o es qué nuestras políticas no han dado resultados?, entre tantas incógnitas. Ellos se van en busca de nuevos horizontes y para sus familiares, donde puedan vivir decentemente, cómodos, seguros, no estar haciendo deprimentes colas para buscar alimentos y medicinas que no se van a encontrar, soportar humillaciones por no portar un simple carnet y todo lo que se le ocurra al oprobioso régimen. Son innumerables las calamidades que sufrimos amargamente los venezolanos. No olvidemos que con el “socialismo” empezó la ruina de Venezuela, ellos se han encargado de materializar la destrucción a la perfección: lograron la inflación más alta del mundo, los salarios más bajos de la región, una escasez de alimentos y medicamentos que supera el 90 %; una inseguridad galopante, obtuvieron que los servicios públicos no funcionen y que el poder adquisitivo de los venezolanos simplemente no exista. Ahí está el verdadero motivo de su ausencia.

Por estas y otras razones, nos incomoda cuando hablan mal de nuestros hermanos que cruzan la frontera buscando nuevos derroteros. Más bien, por ellos, debemos orar todos los días, para pedirle a Dios y a la Virgencita del Valle, que los cuide, los ayude, los ilumine, para que sus sueños se hagan realidad, para que tengan éxito en sus aspiraciones. De esta forma, sus triunfos serán los nuestros y sus alegrías también. El venezolano es una persona generosa, decente, noble, honrada, preparada y trabajadora, el cual no le teme a nadie, ni a nada, está dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo que se le presente, es un ser humano emprendedor y forjador del bien, por eso hemos tenido éxito en otras tierras. ¡Viva nuestra juventud, vivan nuestros hermanos venezolanos, hijos de Simón Bolívar, el Dios de la libertad!… Algún día volverán y brindarán sus luces, sacrificios para forjar una nueva patria y liberarla de los asesinos, corruptos y narcotraficantes que destrozan a Venezuela…De allí el miedo que sienten y lo que significa el valor de emigrar. [email protected]

Santa Ana del Norte

vaya al foro

Etiquetas: Juan Lárez Marcano