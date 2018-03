JP Guanipa: Soy Venezuela tiene las puertas abiertas en el Frente Amplio

ND / 9 mar 2018.- El dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, explicó este viernes que el Frente Amplio Nacional “Venezuela Libre” conformado ayer por distintas organizaciones sociales y partidos políticos no es solo un movimiento para generar opinión pública, sino de organización y movilización. “La idea de este movimiento no es generar opinión pública sino organizarnos y movilizarnos, pero no movilizarnos como lo hicimos hace un año con protestas continuas en la calle enfrentándonos a una Fuerza Armada represora, haremos actividades puntuales, pero en todo el país”, dijo Guanipa en entrevista para Palabras más, palabras menos transmitido por RCR.

El también diputado a la Asamblea Nacional indicó que iniciarán un recorrido por todo el país a propósito de la conformación de frentes amplios en cada estado, municipio, parroquia y comunidad.

Recalcó que todavía faltan por sumarse diversos sectores de la sociedad civil y partidos políticos. Sobre este último grupo, hizo un llamado a la plataforma Soy Venezuela, liderada por el alcalde metropolitano –exiliado- Antonio Ledezma y la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado.

“Ellos no han manifestado su intención de sumarse, pero tienen las puertas abiertas”, acotó Guanipa.

Reiteró que la idea “no es construir un movimiento abstencionista de cara a las presidenciales sino uno que logre las condiciones”.

En cuanto a las críticas a la MUD sobre su pérdida de fuerza y liderazgo, el parlamentario aseveró que la Unidad Democrática ha mantenido actitud firme y a su juicio lo ha demostrado.

“Cuando se decidió no firmar el acuerdo en República Dominicana se demostró que hay una oposición firme en defensa de los intereses del país y de la constitución. El gobierno ha buscado la participación de la oposición, porque sabe que con la candidatura de Henri Falcón no logra el objetivo de mostrarse ante el mundo como un gobierno que realiza elecciones plurales, por eso el cambio de fecha…hace varios intentos, pero mantienen las mismas condiciones y eso no podemos permitirlo”, sostuvo.

Aplaudió que al Frente Amplio se haya sumado la disidencia chavista pese a los reproches de algunos sectores inconformes.

“Si tienen la voluntad de ayudar, por qué le vamos a buscar peros”, se preguntó.

Recordó las primeras convocatorias del Frente Amplio, el 12 de marzo una marcha hasta la sede de la ONU en Caracas y el 17 una concentración de la cual no dio mayores detalles porque, según, aún se evalúa el lugar para el encuentro.

