JP Guanipa: La MUD no tiene candidato presidencial

ND / foto: @PJMara_ / 1 mar 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional y dirigente del partido Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, reiteró este jueves que la Mesa de la Unidad Democrática no participará en los venideros comicios presidenciales y menos respaldará la participación de Henri Falcón. “No hay un solo candidato a la presidencia que sea apoyado por la Unidad Democrática. Cualquier persona que tome la decisión de participar, nunca podrá ser calificada como oposición. La Unidad Democrática no tiene candidato a la presidencia de la República”, dijo Guanipa en rueda de prensa transmitida por Globovisión.

El dirigente aclaró que Falcón no representa a la unidad del país ni a los venezolanos que quieren un cambio, al tiempo que recalcó que desde la coalición continuarán buscando condiciones para ir a un proceso electoral “transparente” y “libre” este mismo año.

““Lamentablemente Henri Falcón cedió a la tentación de la participación haciéndole el juego al gobierno de Nicolás Maduro. No tiene autoridad Maduro para ser candidato a nada. Debe es renunciar por el profundo daño que le ha hecho al país. No tiene autoridad Falcón para presentarse como candidato de oposición, ni de la Unidad, porque lo que hace es seguirle el juego a Maduro”, expresó.

