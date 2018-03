Escasez de valores

“La descomposición de todo gobierno comienza por la decadencia de los principios sobre los cuales fue fundado”. Montesquieu

Cuando leemos los resultados de trabajos serios, como el presentado por la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), que el 87% de la población venezolana vive en un estado de pobreza y que a pesar de esto el gobierno niegue abiertamente una crisis de características epopéyicas quiere decir que algo está muy mal.

Es aquí donde debo insistir que la verdadera crisis en nuestro país es de valores.

Se ha alentado al desmoronamiento de todo el sistema que una vez conocimos, con las fallas que tenía, pero que daba respuesta de alguna manera a una ciudadanía que se creía en desgracia, sin saber lo que se avecinaba en los siguientes 20 años.

Y cuando hablo, estimados lectores, de una crisis de valores es porque estos se perdieron desde las mismas alturas del poder. No puede haber valores humanos, ni principios éticos en quienes no actúan al ver a sus semejantes decaídos, comiendo de la basura, muriendo por falta de medicamentos, pasando penurias por la falta de luz, agua potable y sufrir por el transporte, con sueldos miserables que no pueden dar la pelea contra un mercado totalmente dolarizado. Aún así, se atreven a negarlo cínicamente, como si quienes vivimos aquí no lo sufriéramos en carne propia o los que están afuera no tuvieran acceso a la información.

Según los expertos de Encovi, el ingreso familiar sigue siendo el componente con más peso. Al ser tan generalizada esta carencia es el que más se combina con el resto de las privaciones contempladas, después de este, la variable que más repunta es la ineficiencia de los servicios públicos y el déficit de la vivienda (18,9%), le siguen las condiciones de esas viviendas (16,4%), el empleo y la protección social (15%), como las principales causas de la pobreza.

Si continuamos analizando la encuesta realizada por la UCAB conseguimos datos tan reveladores como estos “se sigue evidenciando una profunda desigualdad territorial… mientras que en Caracas (donde vive menos del 20% de la población) la pobreza multidimensional alcanza al 34% de los hogares, en la zonas menos pobladas (donde en conjunto vive más alrededor del 25% de la población) la pobreza más que se duplica (74%)”.

Cifras alarmantes sobre la pobreza en Venezuela y nuestros gobernantes lo niegan, se burlan del hambre y del padecimiento ciudadano, hasta amenazan con inmolar al pueblo antes que entregar su revolución. Podemos inferir sin temor a equivocarnos que la descomposición social que sufre nuestra patria es un efecto cascada, ha permeado desde lo más alto, desde el poder.

Seguiré insistiendo, el problema ya no es político, vivimos en una sociedad minada por los antivalores, debemos comenzar el trabajo de desmontar tan perverso mecanismo de dominación rescatando la moral ciudadana, en paralelo al proceso de cambio ideológico en nuestro país.

Analista y consultor político

@ingjosemanuel

[email protected]

Etiquetas: José Manuel Rodríguez