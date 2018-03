José Luis Trocel: Estamos ante un colapso del sector transporte

ND / 30 mar 2018.- El presidente de la Federación Nacional de Transporte, José Luis Trocel, aseguró este viernes que estamos ante un colapso del sector transporte, el cual advirtió en 2015 frente a la gestión del ex ministro Haiman El Troudi. “Estamos ante un colapso que advertimos en 2015 con un documento que fue entregado y recibido el día 4 de abril por el Ministerio de Transporte, ahí decíamos por qué sobreviene el colapso, cuáles eran las razones que de alguna manera generaban ese colapso y en ese mismo documento hacíamos propuestas (…) Digamos que no se nos escuchó y en este momento estamos en una situación donde más de 90 % de las unidades de transporte están paralizadas”, declaró Trocel en una entrevista para Primera Página transmitida por Globovisión.

Agregó que las cifras mencionadas durante la conversación tienen base en estadísticas y consultas que hacen a presidentes de líneas de transporte que los mantienen informado sobre las condiciones en que prestan el servicio.

Trocel también se refirió a las declaraciones del vocero nacional de la Asamblea Socialista de Trabajadores y Trabajadores del Transporte, Félix Jaramillo, quien esta semana desmentía que existe una paralización de transporte de 85 %, alegando que si esta cifra fuese una realidad, cómo se movilizaría la gente.

Lea también: Félix Jaramillo: Es irresponsable decir que hay 85 % de paralización del sector transporte

Trocel recalcó que basta con salir a la calle, e incluso, a la autopista, para observar a una cantidad considerable de personas caminando.

“Sin embargo, aquí lo importante no es la cifra, sino que el transporte está en un colapso que cada día aumenta y pareciera no haber salida, y a nosotros como prestatarios del servicio nos preocupa, porque el principal afectado es el usuario”.

El representante de la Federación Nacional de Transporte también comentó que algunos de sus compañeros se han visto obligados a abandonar la función de transportistas para dedicarse a la venta de café en terminales, por no tener suficientes ingresos para mantener su unidad de trabajo.

Insistió en que los venezolanos mantienen la idea de buscar soluciones al sector transporte en particular cuando el problema radica en el caos económico por el que atraviesa el país.

“Siento que tenemos una gotera y queremos resolverla desde el piso y no del techo”, acotó.

“Es un problema que si no atacamos de raíz lo que podemos hacer son paños de agua caliente. Creo que lo estructural no se está atacando”, sentenció.

Antes de concluir la entrevista, Trocel recordó que sostuvieron reuniones con el Gobierno nacional al punto de crear una mesa de trabajo solo para tratar el tema económico y escasez de efectivo para el cobro de pasaje en el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, pero solo se llevó a cabo una sola.

vaya al foro

Etiquetas: colapso | pasajes | sector transporte