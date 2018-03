…y que no sea por un puñado de dólares

“¿Quieren que les dé garantías electorales para que me ganen? Jamás” Nicolás Maduro

Los líderes chavistas y los que se disponen a legitimar el fraude del régimen para regalarle 6 años más, para que alardeen de una supuesta legitimidad de origen, repiten maliciosamente, intentando confundir a la opinión pública que, quienes no nos prestamos para semejante crimen contra la patria, es porque no creemos en los procesos electorales como la vía pacífica y democrática para dirimir nuestras diferencias y otorgar al pueblo con su libérrimo voto el papel de tribunal soberano, supremo e inapelable, como corresponde en los países, que se rigen por un sistema democrático de verdad. Es el deber ser, pues.

Nada debe sorprender, sobre todo, cuando la maliciosa campañita surge de sectores muy afines. No hay chavista radical, ni chavista light. Hay chavistas y punto. Tampoco existe mujer media preñada. Hay mujer preñada y punto. Hacemos está precisión para entender a cuál escenario nos estamos enfrentando. El liderazgo opositor de la MUD, de la iglesia, de los trabajadores, de las academias, de los sectores productivos, etc., etc., coincidieron en que no se puede participar en un evento electoral más, hasta tanto no existan garantías para votar y elegir. El voto es un derecho humano fundamental y hay que protegerlo. Ese es el quid del problema.

Todos los demócratas queremos participar y creemos en los eventos electorales. Todos queremos votar y elegir, no votar para legitimar un fraude cantado y ratificar el régimen causante de la tragedia que vivimos y sufrimos los venezolanos. Entendemos, también, que el arma más poderosa de los demócratas es el voto. Ese voto, entonces, hay protegerlo, cuidarlo y blindarlo, para que una vez contado, tenga correspondencia con la orientación que le dio el elector al depositarlo. No podemos permitir que se burle la voluntad popular. Esa es la cuestión.

A los participantes habría que preguntar ¿Hay un árbitro imparcial? ¿El REP está depurado? ¿El proceso de inscripción de los nuevos votantes y cambios de residencia fue abierto a toda la población? ¿Habrá equidad en la propaganda electoral? ¿Suspenderán las cadenas de radio y TV? ¿No habrá utilización de los recursos del estado a favor del candidato del régimen? ¿Permitirán y contarán de verdad el voto de los venezolanos en el extranjero? ¿Aceptará el régimen observación internacional calificada, debidamente acreditada y con tiempo para auditar todas las fases del proceso? ¿Y si todos los países democráticos del mundo ven la trampa por qué algunos “opositores” se niegan a verla? Es colaboracionismo salta a la vista ¿O no?

Los que, a prisa, traicionando el campo opositor, se disponen, sin garantías electorales, legitimar y regalarle 6 años más al régimen para que termine de liquidar lo que queda de país, tienen que asumir su barranco. El basurero de la historia tiene reservado algunos lugares pútridos, para este tipo de especímenes, que pretenden engañar al pueblo y no se percatan que más tonto es el que cree que los demás son tontos. La próxima nos cuentan una de vaqueros y ¿cuidado! no sea la vieja película de, Clint Eastwood, por un puñado de dólares ¿O sí? El epígrafe lo dice todo.

