La generación de valientes

“Lo contrario de la valentía no es la cobardía, sino la conformidad” Robert Anthony (1916 – 2006) Educador estadounidense

No podemos olvidar que, Venezuela en el siglo pasado, sufrió cruentas dictaduras y, más recientemente, durante los 40 años de democracia, ningún venezolano se vio forzado a emigrar y menos pensó abandonar el país por falta de oportunidades, extremo estado de necesidad y mucho menos por falta de medicamentos. Al contrario, fuimos receptores de miles de inmigrantes que vieron en nuestra bella patria un mundo de posibilidades. Era tierra de gracia.

En lo que llegó al poder la revolución chavista, todo empezó a cambiar. El líder del proceso dijo y repitió hasta la saciedad. Venezuela navegará junto a Cuba en el mar de la felicidad. Nadie lo tomó en serio y algunos llegaron a mofarse. No somos Cuba, no nos parecemos y nunca llegaremos a vivir en un estado de miseria similar al que viven. desde hace más de 60 años de revolución castrista, los cubanos. ¿Estábamos equivocados? La realidad superó la ficción.

En el mar de la felicidad, los cubanos viven con un dólar diario ¡imposible! Nadie lo creía. Los cubanos se lanzan al mar picado de tiburones, buscando la libertad y mejores condiciones de vida ¡Falso! Eso es propaganda imperialista. Pues bien, la revolución chavista, nos tiene viviendo en Venezuela con menos de un dólar diario y nuestros compatriotas, han perdido la vida en el mar, atraviesan ríos, peligrosos caminos, cruzan fronteras y caminan kilómetros con sus pocas pertenencias, huyendo despavoridos de la desgracia en que sumió al país la revolución chavista. Vivimos peor que los cubanos. Es miseria pura y dura.

Hubo un tiempo dónde algunos profesionales venezolanos, motu proprio se marcharon del país, buscando mejores estándares de vida y crearon una conmoción nacional: “Hay fuga de cerebros” y los gobiernos democráticos se preocupaban y ocupaban de que ese fenómeno no se generalizara. Hoy no sólo hay fuga de cerebros, sino que los formadores y cultores de esos cerebros, también, están emigrando y, lo más grave, hay desintegración familiar. Una tragedia total, que no inmuta a la cúpula gobernante y muy por el contrario la estimula, propicia y espolea. Chavistas e hijos de chavistas, también huyen, cuando deberían quedarse viviendo las maravillas de la revolución. Un contrasentido ¿O no?

Lo cierto que es que Venezuela se desangra. Lo mejor de su capital humano se ha visto forzado a emigrar. No es aventura suicida. Es la busca de oportunidades y la felicidad que, por ahora, el régimen que nos desgobierna les niega en su propio país, al lado de sus seres queridos, amistades y relacionados. Una cuestión de vida o muerte. Es una generación de valientes que, sin medir riesgos y peligros, se niegan a la conformidad y se han regado por el mundo, dejando claro, la desgracia y miseria en que sumió al país más rico del continente, el chavismo en el poder. El tiempo de volver está cerca. No perdáis la esperanza ¡Viva la juventud venezolana!

