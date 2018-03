Jorge Rodríguez: A Lorenzo Mendoza nos lo hubiéramos echado en caldo de ñame

ND / 6 mar 2018.- A continuación, dos temas tocados por el Jorge Rodríguez en Vladimir a la 1 por Globovisión: Lorenzo Mendoza y los migrados.

Lorenzo Mendoza. “Yo me decepcioné un poco cuando Lorenzo Mendoza no aceptó porque nos hubiese encantado ganarle las elecciones. Nos lo hubiéramos echado en caldo de ñame, para que sepas. Sin duda alguna. A Lorenzo Mendoza le hubiéramos ganado más fácil porque sería la expresión gráfica de dos modelos: un presidente que proviene de la clase obrera, que protege al pueblo, y un empresario que esconde los productos, que los encarece. Le hubiéramos ganado facilito”.

Los migrados. “Hay muchas víctimas de la guerra económica, de la guerra sicológica. Muchísima gente que se va y dice: ‘yo en mi país (Venezuela) tenía salud gratis, educación gratuita, tenía acceso a la vivienda, energía casi gratuita, y lo que me prometieron si me venía a España, a Colombia o a Ecuador no es realmente lo que está ocurriendo'”.

Y siguió: “Yo hago mías las palabras del presidente Maduro que les manda un abrazo… que les dice: vénganse, regrésense a su país y construyamos juntos este país. No lo decimos en el sentido crítico sino en el sentido de que los podemos cuidar más, los podemos proteger más si están aquí en Venezuela”.

