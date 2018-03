Jony Rahal: Los tres ceros se van a recuperar rapidito

ND /23 mar 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Nueva Esparta, Jony Rahal, lamentó este viernes que el Gobierno nacional continúe, a su juicio, destruyendo la economía del país, refiriéndose a la nueva reconversión monetaria y la eliminación de los tres ceros de la moneda venezolana. “Esos tres ceros se van a recuperar rapidito, lamentablemente. Vemos como el gobierno en vez de mejorar, cambiar las políticas económicas, no quieren terminar de entender que el modelo económico actual es lo que está asfixiando a los venezolanos (…) Creo que esto no es algo improvisado, el gobierno lo tiene muy bien planificado porque lo que les interesa es controlar al pueblo venezolano”, dijo Rahal en entrevista para el programa Palabras más, palabras menos que transmite RCR.

El parlamentario valoró la resistencia que ha tenido el venezolano frente a la situación económica del país, insistió en que “un grupito de 100 personas no podrá con 30 millones de venezolanos”.

“Vemos que terminan de acabar con el poco aparato productivo del país y acentúan más la crisis humanitaria, pero tampoco les interesa resolverlo”, agregó.

El diputado durante la entrevista fue consultado por el Frente Venezuela Libre, al que definió como un “muro de contención a esta crisis humanitaria para que entre todos los venezolanos podamos minimizarla”.

Resaltó que la coalición de partidos políticos y factores de la sociedad viene a lograr un cambio político en Venezuela por la vía electoral y no llamar a la abstención como lo han manifestado algunos adversarios.

Como representante de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, Rahal adelantó que desde esta instancia se está registrando todo los casos de corrupción relacionados al Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap), al que catalogó como “un mecanismo perverso que lo que quiere es controlar al pueblo venezolano”.

“Vemos como el Clap es un mecanismo donde el Estado superpoderoso decide qué es lo que va a comer el venezolano, qué cantidad y cuando, algo similar a la tarjeta de racionamiento de Cuba”.

Adelantó que en el informe que preparan en el Parlamento, están involucrados desde el presidente de la República, Nicolás Maduro, hasta altos funcionarios del Gobierno y extranjeros, tal es el caso –dijo- de la senadora colombiana Piedad Córdoba.

Esta documentación y otras más, a su juicio, es lo que “molesta” al Gobierno. “Por eso quieren acabar con la Asamblea Nacional”, concluyó.

Etiquetas: bolívar soberano | reconversión monetaria | tres ceros