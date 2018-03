Quita 3 ceros a los precios y deja 3 ceros a los sueldos

Esta es la medida monetaria rápida capaz de rescatar a millones de venezolanos trabajadores que sufrimos el deterioro acelerado de nuestro poder adquisitivo en los últimos años pero sobre todo en los últimos seis meses.

Por ejemplo el obrero Juán Bimba gana en 2018 un sueldo mensual de bs 1.500.000, y con esto compra un Kg de pollo a bs 750.000. Y así con 2 Kgs de pollo se gastó todo lo que ganó en un mes.

(Sirva el pollo como ejemplo válido para otros alimentos que son fuente esencial para la nutrición del ser humano, especialmente los niños)

Matemáticamente hablando no nos caemos a coba ni nos autoengañamos, Juán Bimba en 2018 trabaja 30 días y solamente come 3 días. Todo el mundo sabe que tener acceso a alimentos a precio regulado implica dificultades como colas kilométricas, o gente a quien no le llega el CLAP, etc. Razón por la cual muchos debemos ir al mercado privado o comprarle al bachaquero para poder alimentar a nuestros hijos. El gobierno trabaja con fuerza por superar estas situaciones.

Pero si mantenemos el sueldo como está y le quitamos tres ceros a los precios, Juán Bimba podrá comprar pollo, carne, arroz, harina de maíz, leche, caraota, aceite, etc.

Aunque está medida sea fantasiosa y ciertamente no será aplicada, lo importante es destacar que antes de la llamada Guerra Económica, la familia venezolana, con marido y mujer trabajando, tenía capacidad económica de comprar con su sueldo mensual la cesta básica para alimentar a sus hijos correctamente. Es decir, un consumo diario de proteínas y carbohidratos acorde a lo establecido internacionalmente por organismos especializados como FAO.

En mi criterio lo que hace falta para reconstruir la economía venezolana es reelegir al Presidente Nicolás Maduro en 2018 para que pueda tomar medidas económicas radicales (que pueden ser impopulares como fijar precio internacional a la gasolina e invertir ese ingreso en la recuperación de Venezuela) por lo tanto cuenten con mi voto incondicional.

Sólo dentro de la Revolución Bolivariana hay solución a todos los problemas, mientras que la oposición terrorista guarimbera no resuelve nada.

