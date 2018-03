Jaua: Falcón no es chavista

ND / 4 mar 2018.- Elías Jaua, ministro para la educación, enfatizó que el dirigente de Avanzada Progresista, Henri Falcón, no es un candidato del chavismo, pues hay una “ruptura ideológica”.

Durante el programa Diálogo con, transmitido por Televen, consideró que Falcón “ha dado un paso de valentía” al inscribir su candidatura para las elecciones presidenciales, “porque el chantaje ahí es terrible”.

“Falcón no puede ser considerado como chavista. Falcón hizo una ruptura ideológica con el chavismo. Cuando el comandante Chávez y la dirección política de la revolución asumimos el carácter socialista del proyecto bolivariano, Falcón dijo ‘no, yo no soy socialista, yo soy bolivariano, y ese no es el camino’, y comenzó un conjunto de contradicciones”, explicó Jaua.

Recordó que cuando Falcón era Gobernador del estado Lara y Hugo Chávez era Presidente de la República, en una oportunidad el dirigente de Avanzada Progresista “no lo fue a recibir”. Resaltó que Falcón se opuso a la expropiación de unos terrenos “ociosos” que tenía Polar en Barquisimeto. “Ahí hubo la ruptura”, dijo.

“Henri Falcón fue jefe de comando de campaña de Henrique Capriles, fue anunciado por Capriles o se dejó correr (el rumor) que iba a ser el vicepresidente en el caso de que Capriles ganara las elecciones de 2012”, agregó Jaua.

Además, indicó que “Henri Falcón ha sido un vocero principal de la política de la MUD en los últimos años. ¿Alguien puede decir a estas alturas que Henri Falcón es un candidato chavista? Es un candidato adverso ideológica, política y éticamente a nuestro proyecto bolivariano socialista”.

“Henri Falcón es expresión de la oposición”, enfatizó.

Participación en las presidenciales

Por otro lado, Carlos Croes preguntó: “¿Por qué participar en los procesos políticos que vienen?”.

“La confrontación política entre dos modelos que hemos vivido con una gravedad desde la muerte del comandante Hugo Chávez (…) generó la idea en la oposición de que había llegado el momento de desplazar no solo del gobierno, sino de eliminar esta fuerza política popular que es el chavismo. Comenzó con el desconocimiento del señor Capriles a las elecciones del 14 de abril de ese año (…) y a partir de allí no ha habido tregua. Lo que ha habido es una escalada de confrontación política a todos los niveles. Parte de esa confrontación ha estado en el marco de lo económico, de la distorsión de las variables, en el contexto de una caída brutal de los precios del petróleo. Hay un sector de la oposición que no acepta al Gobierno de Nicolás Maduro y la única manera de que eso se resuelva es convocando al pueblo en el momento que corresponde, porque es 2018 el momento en que hay que hacer las elecciones presidenciales (…). Esa es la salida. Porque si no, ¿cuél es la otra?”, destacó Jaua.

Señaló que “va a haber unas elecciones, hay un conjunto de candidatos ya inscritos y la única manera que tenemos los venezolanos en este momento, el camino que nos va a llevar a la estabilidad política y con ello a recuperar la prosperidad económica (…), es efectivamente ir a votar y decidir. Es nuestro derecho básico”.

En su opinión, “en Bogotá no quieren que vayamos a elecciones, en Washington tampoco lo quieren, en Lima tampoco lo quieren (…). Somos los venezolanos los que tenemos que darnos la forma de gobierno que queramos y eso lo podemos hacer en elecciones”.

Papel de Estados Unidos

Adicionalmente, Croes apuntó: “Hay un sector de la oposición que va a participar o está participando”.

“Correcto, va a haber elecciones. Llamamos a que se pare la agresión desde Estados Unidos, la presión de los Estados Unidos sobre actores políticos venezolanos para boicotear el proceso electoral”, manifestó Jaua.

En ese sentido, se refirió a “la posición abierta del secretario de estado, (Rex) Tillerson. Tillerson ha declarado dos veces que no debe haber elecciones, que el cambio aquí tienen que darlo los militares y que si los militares dan el cambio el mundo entero los apoyará. Es decir, Estados Unidos no quiere elecciones en Venezuela sino un golpe de estado militar, o una acción de violencia o una guerra civil en Venezuela”.

“Frente a eso, todos los venezolanos, no estoy hablando de los chavistas, de los revolucionarios, estoy hablando de todos los venezolanos, es decirle a Washington, a Lima, a Bogotá, que los venezolanos somos los que decidimos nuestro gobierno. Y en las próximas elecciones presidenciales vamos y votamos, cada quien por su opción”, aseveró.

Participación y abstención

Por otra parte, Jaua insistió en que “la abstención no es una política en el juego democrático”.

“¿Creen que habrá abstención ahora?”, preguntó Carlos Croes.

“Nosotros creemos que la única manera de avanzar y de tener una democracia vigorosa es con participación. Venezuela es uno de los pocos países de América Latina que en elecciones presidenciales participamos más del 80 % del Registro Electoral y que los presidentes, por lo menos los últimos presidentes, el comandante Chávez y Nicolás Maduro, han sido electos por más del 50 % de los votos”, expresó.

De igual forma, consideró “inexplicable” que ante la “circunstancia económica compleja” y la confrontación política que vive el país, la oposición decida no participar en las elecciones.

“Vamos a luchar para lograr la máxima participación electoral, para que el compañero Nicolás Maduro gane con más del 50 % de los votos (…). El presidente se elige con los que participen y no hay porcentaje para ganar. Gana el que saque más votos. Ese es nuestro sistema electoral”, afirmó Jaua.

Croes preguntó: “Estás convencido de que la gente va a participar, ¿no?”.

“Estoy seguro. Los venezolanos son democráticos, a los venezolanos les gusta la participación electoral. Nosotros conocemos el error de la abstención, nosotros fuimos abstencionistas y nos quedamos solos, el pueblo nunca nos acompañó en la política de abstención. Nos acompañó cuando participamos”, enfatizó el dirigente del Psuv.

Según dijo, “hay garantías electorales completas. ¿No ganó la oposición en 2015? Las mismas condiciones con las cuales la oposición ganó las parlamentarias de 2015 son las mismas condiciones con las que vamos a las elecciones presidenciales, pero más”.

“El proceso electoral va a ser transparente, como siempre lo ha sido desde el principio hasta el resultado”, puntualizó.

“¿Van a invitar a la OEA? ¿Por qué no invitan a Almagro?”, preguntó Coes.

“Porque Almagro deslegitimó a la OEA”, respondió.

“¿No sigue siendo secretario de la OEA?”, agregó Croes.

“Sí, pero es parte del conflicto. Almagro es parcial. ¿Cómo puede ser una observador imparcial alguien que quiere derrocar al Gobierno y que ha irrespetado los principios básicos del derecho internacional?”, señaló Jaua.

