Istúriz: Tenemos que resistir las dificultades con trabajo y producción

ND / 14 mar 2018.- El ministro para las Comunas y Movimientos Sociales, Aristóbulo Istúriz, indicó este miércoles que a pesar de las dificultades, “tenemos que resistir”.

Así lo dijo desde el estado Portuguesa en el marco del inicio del plan de siembra comunal.

“En una situación de amenaza, de chantaje, de presión, de guerra económica profunda, donde el imperialismo y la injerencia extranjera están a la orden del día, hemos encontrado a un líder como Nicolás Maduro al frente de nuestro pueblo, que no se arrodilla, que no se entrega y no se va a entregar porque este pueblo lo está acompañando”, enfatizó Istúriz.

En su opinión, “en medio de las dificultades más crudas que podamos tener tenemos que resistir pero resistir con esperanza, resistir con trabajo, resistir con producción, resistir trabajando para solventar los problemas. Sólo el pueblo salva al pueblo”.

“Hoy arrancamos uno de los pilares fundamentales de la economía comunal como lo es el plan de siembra”, apuntó Istúriz.

vaya al foro

Etiquetas: Aristóbulo Isturiz | plan de siembra comunal | producción