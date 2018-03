Irrael Gómez: La gente ahora no vota por ideales sino por colores y canciones

ND / 9 mar 2018 / foto @Vladimirala1_gv.- El estratega de redes sociales, Irrael Gómez, lamentó que en América Latina los electores no voten por ideales sino por emociones, “y las emociones son peligrosas” porque no tienen “defectos”.

Así lo dijo en Vladimir a la 1 por Globovisión cuando Vladimir Villegas le preguntó si era posible utilizar el marketing para convertir a un político en alguien creíble.

“Sí, lo puede hacer”, respondió Gómez. “El tema es si lo sabe hacer”.

“¿Tú le dirías a un político que no le vas a hacer su campaña porque engaña a la gente?”, preguntó Villegas.

“Yo trabajo con lo que parece, no con lo que es. El marketing es lo que parece. Si trabajara con lo que es fuese científico. Lo que sí tratamos de hacer, cuando viene un cliente, tratamos de que sea verdad. Miramos que lo que está diciendo sea verdad comprobada… porque si no es verdad y hacemos el posicionamiento de una persona, al final es mi agencia y mi nombre la que está delante, si estoy posicionando una mentira”.

Y siguió: “Yo me guío con el corazón para decir que no. Absolutamente con el corazón. Me ha pasado muchas veces con políticos venezolanos, de los dos lados. Yo creo que la política muchas veces se basa en la mentira, sobre todo la política electoral porque, en América Latina, la política electoral es la promesa. La gente dejó de votar por ideales, la gente vota por un color, por una canción, por un influenciador, por cualquier cosa que sea una emoción. Y las emociones son peligrosas. Porque son ilusiones. Y las ilusiones no tienen defecto. Cuando vemos que un político quiere hacer una promesa que, entre lo lógico sabes que es mentira, ahí decimos que no”.

Estudio

De acuerdo con Gómez, existen estudios que sugieren que las personas de 18 a 35 años pasan hasta seis horas en redes sociales. “Estamos hablando que el día tiene 24 horas, duermes 8 horas, de un tercio a casi la mitad del día en redes sociales. Las marcas lo entendieron. El consumidor está en el teléfono. El votante está en el teléfono. El elector está en el teléfono. La opinión está en el teléfono. Creo que ha habido un cambio tremendo, Vladimir, en eso”.

