Ingeniero Cabas: Resolver la crisis eléctrica del país se llevaría unos 6 años

ND / foto: @PrimeraPágina / 15 mar 2018.- El presidente de la Asociación venezolana de ingeniería eléctrica, mecánica y profesiones afines (Aviem), Winston Cabas, aseguró que la solución a la crisis eléctrica del país –de manera correcta- se llevaría entre cinco y seis años, y no 15 días como ha aseverado el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez. “Para resolver la crisis eléctrica de una manera integral hemos estimado el lapso entre 5 y 6 años, pero haciendo las cosas como deben hacerse. Incorporar recurso humano, adiestrarlo, no hacerlo a través del Plan Chamba Juvenil, están arriesgando a esos jóvenes en maniobras riesgosas. Debemos hablarle con la verdad al país, incorporar más megavatios, reparar unas 70 centrales termoeléctricas, ampliar la línea de transmisión…el problema es complejo, arduo, pero la ingeniería venezolana es capaz de hacerlo”, dijo el ingeniero en el programa Primera Página transmitido por Globovisión.

El Nacional: En menos de 3 meses se han producido 1.979 fallas eléctricas en el país

Cabas explicó que la crisis eléctrica nacional es una crisis integral y sistemática que abarca todos los componentes: generación, distribución y transmisión. Se refirió específicamente a los estados andinos, ubicados al sur occidente de Venezuela. “Allí hay 2.800 megavatios instalados y de ellos se disponen unos 500; es decir, hay un déficit de 80 % de la generación eléctrica en esos estados, por eso se producen ese tipo de apagones de 24 ó 72 horas. No hay generación hidroeléctrica ni termoeléctrica”, acotó.

Precisó que Venezuela tiene 34 mil megavatios instalados –entre hidroeléctricas y termoeléctricas- y solo dispone de 11 mil, “esa es la verdadera crisis, poca energía disponible para los venezolanos en este momento (…) Para que este país despegue se requiere 25 mil megavatios, es decir, 14 mil megavatios que incorporar al sistema eléctrico nacional”.

Señaló que el Colegio de Ingenieros está obligado a asesorar al Estado en las áreas de su competencia, “han transcurrido 10 años desde la primera crisis y jamás nos han convocado para escuchar nuestra opinión”, denunció.

El ingeniero exigió al gobierno nacional que asuma con seriedad tal situación, “la crisis eléctrica llegó para quedarse, tenemos 10 años en esto y no vemos intención clara para mejorar condiciones de vida”, sentenció.

