Hinterlaces: 75% dice que “definitivamente” o “probablemente” votará

ND / 18 mar 2018.- Hinterlaces publicó los resultados de su último Monitor País en el que concluye que el porcentaje de electores que “definitivamente” o “probablemente” votarán en las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo ronda el 75%. Sin embargo, la encuestadora no aclaró si el grupo de los que dicen que “probablemente” votarán efectivente lo harán ese día.

Tampoco publicó los resultados específicos de cada respuesta.

Estos resultados fueron presentados por José Vicente Rangel en su programa dominical por Televen en el que presentó la pregunta hecha a los encuestados y el rango de respuestas: “¿Qué tan dispuesto estaría usted de ir a votar en estas elecciones presidenciales adelantadas?” y las respuestas: “Definitivamente iría a votar”, “Probablemente iría a votar”, “Probablemente no iría a votar” y “Definitivamente no iría a votar”.

Para emitir los resultados, Hinterlaces agrupó las categorías “Definitivamente iría a votar” y “Probablemente iría a votar” en una sola categoría el título de “definitivamente y probablemente votará”, y en esa agrupación el resultado dio 75%. El resto se disgregó así: 1%, no sabe o no contesta, y el resto, 24%, agrupados en las categorías “probablemente o definitivamente no votará.

Otros resultados:

* 95% de los que se autodefinen como chavistas afirman que “definitivamente” o “probablemente” votarán.

* 58% de los que se autodefinen como opositores afirman que “definitivamente” o “probablemente” votarán.

* 66% de los que se autodefinen como independientes afirman que “definitivamente” o “probablemente” votarán.

Ficha técnica: Monitor País, 1.580 entrevistas directasen hogares, del 15 al 28 de febrero de 2018.

