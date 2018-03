Henri Falcón propone dolarizar el salario

ND / 7 mar 2018.- A continuación algunas ideas expresadas por el candidato presidencial Henri Falcón en Con todo… y Penzini por Globovisión.

Hiperinflación. “He allí uno de los elementos, la hiperinflación… Es un elemento que está allí, a favor. Ahora… la hiperinflación conspira fundamentalmente contra la clase trabajadora y contra los sectores más excluidos. El problema de la capacidad de compra, los salarios erosionados. Aquí no hay ajuste que valga. Vemos que todos los precios están dolarizados, todos los precios, menos el salario. Y de ahí una propuesta para el debate: la dolarización del salario”.

El carnet de la patria. “Es una manipulación, lo del carnet de la patria. El carnet de la patria se ha convertido, más que en una solución, en una gran complicación para la gente. ¿Cuánto cuesta un cartón de huevos? 600 mil bolívares.. Y el salario mínimo, hablemos de millón y pico de bolívares… el salario integral le alcanza para comer apenas tres días”.

Pdvsa y la tarjeta “solidaria” dolarizada. “Pdvsa se ha venido a menos con la caída de la producción. Hace tres años atrás, Petróleos de Venezuela producía 3 millones 600 mil barriles diarios; hoy no llegamos ni siquiera al millón 800 mil, y de allí la necesidad de explorar crecimientos; de ser competitivos con México, Colombia, Brasil, y en la medida que tengamos una empresa que responda a las grandes expectativas de los requerimientos económicos que demanda un Gobierno en crisis, entonces nosotros podemos implementar, lejos de una tarjeta partidista (como el carnet de la patria) un tarjeta solidaria. Una tarjeta incluso… dolarizada”.

El petro. “El petro no tendrá éxito mientras haya tanta desconfianza en el país. Y la desconfianza en el país viene de la desconfianza en el Gobierno… No hay seguridad jurídica si tenemos instituciones prácticamente tomadas por el partido de Gobierno, porque no ay independencia, porque no hay autonomía”.

La esperanza de Falcón. “Apenas estamos en el primer inning. Tenemos todavía ocho innings por delante. Y nosotros somos abridores. No sé. Pudiera ser que al tercer o cuarto inning esto muestre signos preponderante de participación que coloquen al Gobierno en condición de desventaja… en los primeros innings del juego… el Gobierno siente que la tiene consigo porque tiene al árbitro, tiene reconocimiento en el manejo inescrupuloso de la política de ellos pero no tiene a la mayoría… tiene 90% de rechazo en la población. No hay ninguna probabilidad de éxito de este Gobierno si nosotros salimos a participar y vamos sumando a otros.”

Toma de posesión. “Las circunstancias son otras (si gano). ¿Tú crees que este país, con un nuevo presidente, aguantaría ocho meses con este Gobierno? No lo aguanta. Desaparece el país”.

Etiquetas: dolarización | Henri Falcón | salario