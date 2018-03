Henkel García: Los bancos reciben solo un tercio del efectivo que necesitan

ND / 6 mar 2018.- El economista e instructor en finanzas Henkel García afirmó que ante la escasez de efectivo, el Banco Central de Venezuela está haciendo un manejo inadecuado de la cantidad de billetes que circulan y un indicador de las irregularidades con este activo es la cantidad de depósitos que se realizan la cantidad de dinero que mantienen los venezolanos en el banco, una relación debe ser estable en el tiempo.

Explicó que se tiene menos del tercio de la cantidad de efectivo que se debería tener en circulación, esto se evidencia al visitar alguna entidad bancaria donde no hay efectivo o hay muy pocos cajeros habilitados. Cuando se presentan escenarios como este, las personas no depositan a su cuenta el efectivo que llega a sus manos por no saber dentro de cuánto tiempo lo podrán recuperar.

Indicó que el BCV no hace una labor adecuada y ante esto las personas pagan un poco más para obtener efectivo debido a que es un recurso fundamental en el desarrollo de sus actividades diarias.

Ante la escasez de efectivo hizo énfasis en que no hay una solución planteada a corto plazo, la medida sería que el BCV emita más cantidades y lo haga circular en la economía venezolana. Alegó que en el escenario se estima que las dificultades con este activo van a seguir incrementando hasta afectar actividades laborales, el hambre va a aumentar y el cobro de pensiones presentará mayor irregularidad.

Henkel García fue entrevistado en el programa En Este País, conducido por Andrés Cañizález y Piero Trepiccione. y transmitido por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.

Etiquetas: Banco Central de Venezuela | Econométrica | hiperinflación