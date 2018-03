Guaidó: No es momento para jugar con la estabilidad de un país golpeado

ND / 2 mar 2018.- El diputado Juan Guaidó reiteró este viernes que la MUD no forma parte del acuerdo firmado ayer entre el oficialismo y tres partidos de oposición. Además aseguró que Henri Falcón no representa a la Unidad en las elecciones presidenciales a realizarse el 20 de mayo.

“El día martes se aprobó un acuerdo en la Asamblea Nacional que hablaba de la situación de Venezuela, de la crisis que atraviesa el país, de la necesidad de solucionar los problemas que hoy atraviesa Venezuela de manera pacífica, de manera democrática, de manera clara y de cara al pueblo de Venezuela. Ese acuerdo además contempla algo muy importante para el país y que ha respaldado también la comunidad internacional, que es la no validación de un proceso electoral que no reúna condiciones”, manifestó Guaidó en rueda de prensa.

Lea más: Megaelección para mayo, acuerdan el oficialismo, AP y el MAS

El parlamentario se refirió específicamente al acuerdo firmado ayer en el Consejo Nacional Electoral por Avanzada Progresista, Copei y el MAS con el oficialismo. Asimismo recordó que en el 2015 habían condiciones para participar, razón por la cual ganaron la Asamblea Nacional, pero que hoy no existen.

“No es momento para jugar con al estabilidad de un país ya bien golpeado (…) Es muy importante que lo sepa el mundo: la Unidad Democrática no tiene candidato inscrito en el proceso electoral”, puntualizó.

Guaidó dijo que dicho acuerdo revela que “este Gobierno es sujeto a presión” y, en ese sentido, aseveró que “con la conglomeración de las fuerzas de la Unidad se pueden lograr condiciones, exigencias claras de cara al pueblo de Venezuela”.

“Ceden a la presión, a la nacional, a la internacional, a la necesidad de reconocimiento. Necesitan estas elecciones para validarse. Lo que no van a encontrar desde la oposición es una validación de esta manera”, sostuvo.

vaya al foro

Etiquetas: Juan Guaidó | MUD