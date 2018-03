Frente Institucional Militar rechazó degradación de militares

Oleg Kostko / 16 mar 2018. El Frente Institucional Militar, fijó su posición sobre las recientes degradaciones realizadas por el Ejecutivo nacional a 24 oficiales de las Fuerzas Armadas. A través de un comunicado los militares retirados se solidarizaron con aquellos uniformados que fueron víctimas de dicha medida. En el texto indicaron que dichas medidas se realizaron violando los estatutos del Código Orgánico de Justicia Militar (Cojm).

Uno de los artículos que el Gobierno venezolano habría violado es el artículo 410, el cual, establece que dicho procedimiento “se llevará a cabo para imponer la pena accesoria de degradación, imponiendo entre otras la presencia física de los sancionados, es imposible cumplir con esta normativa por la ausencia de estos oficiales”.

También declararon que aunque “el Art. 28 del COJM da facultades al presidente de la República como funcionario de justicia militar y el 54 expresa las atribuciones de ordenar, abrir o no juicios militares, sobreseimiento, indulto o conmutación de penas, nunca le posibilita imponer penas accesorias a una principal que no ha sido impuesta. Es decir, no tiene la posibilidad, en derecho, de imponer tal pena de degradación y tampoco vía decreto”.

A su juicio, aseguran que Nicolás Maduro, no estaría facultado para degradar a los efectivos castrenses ya que “está usurpando el cargo de Presidente por haber incurrido en falta absoluta por abandono del cargo declarado por la legítima AN según el artículo 233 constitucional”, argumentaron.

Consideran que dichas medidas buscan amedrentar a los miembros activos de la Fuerzas Armadas ante la creciente tensión existente dentro de los cuarteles, esto producto de la crisis económica y humanitaria que ha arreciado en Venezuela.

“Denunciamos ante el país y la comunidad internacional, que la alta tensión existente en los cuarteles entre los miembros de la FAN por la catástrofe nacional, ha ocasionado la detención injusta de militares y un tratamiento inhumano y criminal”, dijeron.

Con información de Lapatilla

Etiquetas: crisis | degradaciones | FANB | Frente Institucional Militar | militar