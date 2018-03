Foro Penal: Desde 2014 más de 12 mil personas se encuentran privadas de libertad

Jennifer Suárez / 22 mar 2018.- El director del Foro Penal, Himiob Santome, informó este jueves que desde el 2014 hasta la actualidad se han arrestado un total de 12.178 personas.

“Desde 2014 hasta hoy se ha arrestado a 12.178 personas. 7.194 están sujetas a procesos penales en curso bajo medidas cautelares. Los presos políticos son 241”, indicó durante la ponencia Persecución judicial en Venezuela.

Del mismo modo, el director ejecutivo del FP, Alfredo Romero, indicó durante una rueda de prensa que actualmente hay cinco menores de edad que tiene boleta de excarcelación pero “no han sido liberadas”.

“A estos menores de edad no les permiten la visita, ni sus padres han podido visitarlos. Que un comisario te diga que está bien no es una prueba certera de vida. La gravedad de este asunto es que han pasado 45 días y estas personas no han sido liberadas a pesar que este es el plazo máximo para soltar a una persona que no ha sido juzgado”, denunció.

En referencia a los presos políticos, destacó que “hasta abril de 2017 el número de presos políticos era 100. Pero hoy en día subió a 200, es decir, el número de presos políticos ha ido aumentando”.

Romero resaltó que, en cuanto a los militares que han sido detenidos “20 se suman a la lista de los presos políticos, y esto no cuenta ni a Miguel Rodríguez Torres ni a Víctor Cruz Weffer, pero podemos afirmar que actualmente hay 63 militares presos y que la mayoría están detenidos en Ramo Verde”.

“Hacemos un llamado a Tarek William Saab porque es el encargado de velar por el pueblo y denunciar las irregularidades, pero no lo hace y pareciera que de algún modo se hace cómplice de esta situación”, sentenció.

Etiquetas: detenciones | Foro Penal | presos políticos