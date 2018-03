FMV: Más de 22 mil médicos se han ido de Venezuela en 6 años

ND / 29 mar 2018.-La Federación Médica Venezolana informó que en los últimos 6 años más de 22 mil médicos se han ido del país obligados por la crisis económica, política y social que enfrenta el gremio; así lo reportó el diario El Nuevo Herald.

Según el presidente de la FMV, Douglas León Natera, el gobierno “ha condenado al personal médico a un salario miserable que se le come la inflación. Para los médicos de los hospitales públicos, el sueldo es equivalente a unos cuatro o cinco dólares al mes. Eso para un médico que realizó un postgrado, para especializarse”, explicó.

Los profesionales de la salud llegan a la conclusión de que no se puede seguir trabajando en las condiciones actuales de Venezuela. No solamente no tienen lo mínimo par atender a los pacientes y corren peligro físico se se les mueren, sino además el bajo salario que perciben.

