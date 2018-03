Florido: Solicitamos a la ONU no avalar proceso electoral del 20M

Jennifer Suárez / 5 mar 2018.- La comisión de política exterior de la Asamblea Nacional envió este lunes un documento al Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos de la ONU, Jeffrey Feltman, en el que solicitan que no se avale el proceso de elecciones presidenciales pautado para el próximo 20 de mayo.

La información la dio a conocer el presidente de la comisión, Luis Florido, quien informó a través de su Twitter que “enviamos carta a la ONU pidiendo no avalar simulacro electoral hasta que no estén dadas las condiciones que permitan una elección justa y competitiva. Venezuela quiere votar, pero en una verdadera elección”.

“Los comicios representan un simulacro ficticio de elecciones y no uno verdaderamente libre, por lo cual creemos que la ONU no debe ser parte del mismo, y avale y legitime un acto que no cuenta con las condiciones para la competencia equitativa”, expresó el parlamentario.

En este sentido, Florido explicó que el motivo de su denuncia se basa en la inhabilitación de los partidos opositores para poder en cualquier evento electoral.

