Pedro Pablo Fernández: El 80% está desesperada por salir de este Gobierno

Ronald Romero / 28 mar 2018.- El integrante del comando de campaña presidencial de Henri Falcón, Pedro Pablo Fernández, aseguró este martes que la mayorías de las encuestas señalan que la población venezolana quiere salir del Gobierno de Nicolás Maduro.

“Tenemos que ganar las elecciones, están dadas todas las condiciones, hoy todas las encuestas dicen que 80 % de la población está desesperada por salir de este gobierno, 70 % de la gente manifiesta disposición a votar, yo creo que aquí tenemos una oportunidad muy grande y la tenemos que aprovechar”, señaló en el programa de Vladimir Villegas que transmite Unión Radio.

Lea más: Pedro Pablo Fernández: La abstención no nos lleva a ninguna parte

Para finalizar, dijo que “nunca antes ha habido mejores condiciones para ganar unas elecciones si toda la sociedad abandona la estrategia de la abstención, podemos tener 15 millones de votos y frente a eso, no hay manera de perpetrar un fraude”.

El pasado 2 de marzo de 2018, el dirigente nacional de Copei, Pedro Pablo Fernández, insistió en que es necesario participar en las elecciones presidenciales. A su juicio, “la abstención es muy peligrosa”.

“La abstención es muy peligrosa. La abstención no nos lleva a ninguna parte. Abstenernos, no participar, es desmoralizar a la población y llegar a las elecciones con la posibilidad de que Nicolás Maduro, teniendo solamente 25 %, gane la elección sin trampa. Y si no participamos, el Gobierno gana 5 a 0. ¿Y después qué pasa? No pareciera que hubiera una alternativa”, apuntó.

Javier Bertucci, Nicolás Maduro, Henri Falcón, el empresario Luis Alejandro Ratti y el ingeniero Reinaldo Quijada se medirán en las presidenciales de 20 de mayo, fecha en la que también se escogerán los consejos legislativos regionales.

La Mesa de la Unidad Democrática decidió hace semanas no concurrir a estos comicios al considerar que las condiciones bajo las que se desarrollan son injustas y faltas de transparencia y, por tanto, una “farsa” de un Gobierno que solo busca legitimarse.

vaya al foro

Etiquetas: elecciones | oposición | Pablo Fernández