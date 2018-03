Fermín: Falcón representa el cambio y por eso lo apoyo

Jennifer Suárez / 20 mar 2018.- Claudio Fermín, designado jefe del comando de campaña del candidato presidencial, Henri Falcón, aseguró este martes que aceptó el cargo ya que, a su juicio, es una forma de ayudar a los venezolanos que reclaman un cambio.

A su juicio, Falcón “representa hoy el cambio en el país. Por eso lo apoyaré sin titubear”.

” Henri Falcón me pidió hace once días que lo acompañara en la jefatura de su campaña. Lo he pensado. Lo he pensado bien y he decidido aceptar ese encargo para ayudarlo a él y a todos los venezolanos que reclaman con urgencia cambios políticos y económicos”, dijo.

Fermín expresó su compromiso por “el cambio en el país” y agregó que, en cuanto al retiro de su candidatura a la presidencia “desistí de esa acción en protesta al anuncio del gobierno de desconocer a la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015 convocando elecciones anticipadas para esa representación”.

Según Fermín, el 20 de mayo es una oportunidad para los venezolanos” para vencer el ventajismo, las irregularidades y el abuso de poder, a la vez que abrir las puertas a la reconducción y la transformación de Venezuela. Convoco a fortalecer las coincidencias entre los venezolanos que reclaman libertades y progreso. Convoco a valorar el coraje y la determinación con la que Henri Falcón está liderando el camino para el cambio en estas elecciones. Convoco a apoyarlo sin reservas y con entusiasmo”.

vaya al foro

Etiquetas: Claudio Fermín | elecciones | Henri Falcón | Presidenciales 2018