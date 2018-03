Félix Jaramillo: Es irresponsable decir que hay 85 % de paralización del sector transporte

ND / foto: @PrimeraPagina / 28 mar 2018.- El vocero nacional de la Asamblea Socialista de Trabajadores y Trabajadoras del Transporte (ASNT), Félix Jaramillo, desmintió este miércoles que exista una paralización de transporte de 85 % como lo han manifestado distintos representantes de dicho sector, aun y cuando reconoció que las unidades no están en sus mejores condiciones para ofrecer un óptimo servicio. “Hay unos 13 millones de pasajeros diarios, si hubiese 85 % de paro de transporte cómo se moviliza la gente; sí, hay flotas paradas, estamos trabajando en eso, más de 75 % de la flota tiene unos 10 años y no puede ofrecer buen servicio, eso sí es una realidad”, dijo Jaramillo en entrevista para Primera Página por Globovisión.

Sobre la migración de transportistas de Caracas al interior del país mencionó que “siempre ha existido”, esto por cuanto el pasaje del transporte en otras entidades es más costoso y, según, les ayuda al transportista costear sus gastos básicos.

Sin embargo, Jaramillo recordó la existencia de una Gaceta Oficial donde establece la unificación del pasaje “y debe respetarse”.

Sobre la movilización de temporadistas en Semana Santa indicó que, pese a que hay un esfuerzo por parte del Gobierno para mejorar este servicio, la realidad es que muchas unidades no están en condiciones por tanto el traslado en estas fechas se ha vuelto “el verdadero viacrucis de la Semana Santa”.

