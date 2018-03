Fedeagro: Se nos viene una severa crisis de alimentos

ND / 22 mar 2018.- El director general de hortalizas de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Gerson Pabón, afirmó este jueves que el panorama del país en materia de alimentos es “bastante feo”, pues aseguró que para los meses de julio y agosto –de no tomar los correctivos necesarios- se presentará una severa crisis de alimentos. “El escenario es muy feo, hay poca semilla de maíz y la que se está contratando solo alcanza para 375 mil hectáreas, ni 10 % de lo que siembra el sector privado a escala nacional, esa semilla que traería el gobierno llegaría en abril y para eso se requiere unas 180 mil toneladas de fertilizantes, no tenemos ni 5 %. (…) Es lamentable, pero se nos avecina una crisis, ojalá en este corto tiempo se tome los correctivos necesarios. Necesitamos que nos dejen trabajar y en libertad”, dijo Pabón en entrevista para Palabras más, palabras menos, por RCR.

Recordó que dentro de 10 días inicia el ciclo de siembra en el país, sobre todo de maíz en el estado Barinas y precisamente esta entidad no cuenta con los insumos para desarrollar esta jornada.

Recalcó que el Gobierno nacional se comprometió a destinar recursos para la producción nacional, “pero se quedan en promesas. Vamos a talleres, mesas de trabajo, siempre con la mejor voluntad, se plantean soluciones y nada. Esa inversión debió hacerse hace un año para traer insumos; eso no es como ir a una zapatería y pedir un par de zapatos, la agricultura requiere programación”, acotó.

Pabón subrayó que es primera vez que observa –en sus años de experiencia- una crisis como la que está atravesando actualmente el sector agrícola, “jamás nos faltaban insumos como ahora, aunado a esto tenemos problemas de luz, en Táchira no podemos trabajar (…) antes, al menos el sector agrícola funcionaba en 85 %, ahora no llegamos ni a 25 %”, comentó.

Indicó que de seguir así esta situación, la vía más factible es dejar de ser productores.

En materia de precios, Gerson Pabón alertó que posiblemente para los próximos meses se realice un incremento en el costo de las hortalizas, “lo poco que queda va a costar un ojo de la cara, no hay semillas de pimentón, el kilo de papas podrá costar en agosto unos 500 mil bolívares, 600 mil bolívares el kilo de cebolla, el cilantro a nivel de productor ya costaba 100 mil bolívares el kilo; suma a esto las dificultades para trasladarlos hasta Caracas, en cada alcabala el matraqueo, ya no te piden dinero sino que le dejes un saco de papa, un saco de pimentón, a qué precio le va a llegar al consumidor”, se preguntó.

Hizo un llamado al Gobierno para que tome correctivos y recordó que la agricultura no es ensayo y error, “hay que estar pendiente de lo que se produce porque estamos jugando con el alimento de los venezolanos”, sentenció.

vaya al foro

Etiquetas: alimentos | Fedeagro | Gerson Pabón | sector agricola