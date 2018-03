Fedeagro no podrán sembrar en invierno por falta de materiales

ND/ 14 mar 2018.- La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, (Fedeagro) alertó este miércoles que no cuentan con semillas, fertilizantes ni agroquímicos, cuando sólo restan 33 días para el inicio del período de lluvias en el país, tiempo éste que es el adecuado para sembrar los principales rubros alimenticios, como arroz y maíz, entre otros.

Su presidente, Aquiles Hopkins, aseguró que el acopio de semillas a nivel nacional no llega ni al 1%, y que en condiciones normales deberían tener al menos 50%. “Si sigue cayendo la producción, habrá mayor escasez y desabastecimiento. Ahora está en riesgo el ciclo de siembra de invierno, que comienza el 15 de abril. Deberíamos estar cosechando caña y café, pero no hubo fertilizantes en su momento”, dijo.

En este sentido, Hopkins se refirió al gobierno expresando que “ellos dicen que sí vamos a tener insumos y que están trabajando en eso. Si se siembra o no dependerá de lo que llegue y cuándo llegue”.

Dijo que los tiempos para sembrar son exactos. “Ni antes ni después. Cuando comienzan las lluvias los campos se saturan de agua y no se puede sembrar. Sin fertilizantes, las plantas no crecen, por lo que solo se podría cosechar entre 20% o 30% de la capacidad; porcentaje que, ante los costos actuales, traerían pérdidas para los productores, quienes preferirán no sembrar”, refirió.

Del mismo modo, el directivo de Fedeagro hizo un llamado urgente al Estado. “Llevamos 15 años diciendo que se tiene que apostar por lo hecho en Venezuela y no por las importaciones, pero no se nos toma en cuenta. Le hemos dicho que la solución no son los CLAP. ¿Porqué no invertir ese dinero de las cajas en producción nacional? Pero una cosa es lo que piensa el burro, y otra el que lo arrea”.

Agregó que “la situación sigue siendo caótica, no podemos sembrar porque no tenemos los materiales suficientes a la mano. Cuesta mucho comprar una semilla que no venga garantizada. En la siembra de arroz del ciclo invierno-verano hubo gran porcentaje de pérdida porque no se fertilizó, al igual que la de girasol”.

vaya al foro

Etiquetas: Fedeagro | producción | siembra