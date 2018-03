Familiares piden medida humanitaria para preso político Boris Quiñones

ND / 9 mar 2018.- Familiares del paramédico Boris Quiñones solicitaron una medida humanitaria para el preso político, luego de que intentara quitarse la vida en dos ocasiones en menos de una semana.

Así lo informó un familiar a El Nacional. Quiñones fue aprehendido en las protestas de 2017 cuando auxiliaba a los manifestantes en Maracay, estado Aragua.

El jueves 1 de marzo el paramédico atentó en contra de su vida por primera vez al ingerir cloro. El centro de formación para el nombre nuevo “El Libertador” de Tocuyito se comunicó con el familiar de Quiñones para informar del intento de suicidio.

El familiar señaló que no supo de su estado de salud hasta el sábado, cuando Quiñones se comunicó vía telefónica para informarle que se encontraba estable: “Sus palabras exactas fueron ‘yo no me pienso podrir aquí’”.

Este lunes, Quiñones intentó ahorcarse en su celda. Esta vez el penal no se comunicó con los familiares. “Intentó ahorcarse supuestamente (…) Lo digo así porque no tengo una llamada oficial del penal por ese incidente”, dijo el familiar del recluso.

Quiñones fue sacado de la celda “casi morado y sin poder respirar”, según indicó un contacto de otro preso político a los parientes de Quiñones.

El paramédico se encuentra aislado e incomunicado dentro del penal, aseguró la fuente a El Nacional. Desconoce su estado de salud y el paradero.

Debido a la gravedad de lo ocurrido, la defensa del caso exigió a las autoridades un traslado a un centro médico para realizarle una evaluación física y psicológica.

Carlos Penella, abogado penalista de Foro Penal y miembro de la defensa de Quiñones, consignó un documento ante la Defensoría del Pueblo de Aragua para exigir al juez 9no. de Control de Aragua, Israel Paredes, que autorice la medida de casa por cárcel para el paramédico.

