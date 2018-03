Familiares exigen información sobre reos de Policarabobo

ND / 30 mar 2018.- Familiares de los presos de Policarabobo exigen información sobre la situación de las personas recluidas. El pariente de un recluso denunció que para ver a su hijo le cobraban hasta 50 mil bolívares para ingresar al penal y poder entregar algo de comida a su familiar.

“No es justo que cuando uno viene a visitar a su preso hasta 50 mil bolívares te cobran, eso lo que da es vergüenza (…) Hay una tortura física aquí cuando uno viene a visitar”, dijo el familiar bastante afectado.

Además recalcó que su hijo, del cual no tiene todavía información al respecto, siempre le decía que ese tipo de denuncias mejor no las divulgara en la calle o ante los medios de comunicación, porque allí dentro lo tenían amenazado de muerte.

“Él siempre me lo decía, no digas eso en la calle porque me van a venir matando”, comentó.

La madrugada de este miércoles en la Comandancia policial de la entidad ocurrió un motín, el cual dejó un saldo de 68 heridos y 10 mujeres fallecidos. Autoridades del centro de reclusión no han dado información oficial sobre el hecho ocurrido.

