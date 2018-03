Familiar de reo muerto en Policarabobo: “Ahí lo que hubo fue una masacre”

ND / video: Caraota Digital / foto: @mgutierrezphoto / 29 mar 2018.- Carmen Valera, familiar de uno de los reos fallecidos ayer durante un incendio en la Comandancia de la Policía de Carabobo, aseguró que a los reclusos “les echaron gasolina” y por eso murieron quemados. Así lo dijo a Caraota Digital.



“Ahí lo que hubo fue una masacre. No fue que se murieron quemados, los quemaron con gasolina, les echaron plomo como que si son unos perros”, manifestó a los medios.

Valera repudió la falta de información sobre el caso. “Aquí uno nunca se entera de nada, pero en otros país si se enteran. Yo tengo una hija en Colombia y ella se entera de todo, en cambio este Presidente de aquí no se entera uno de nada porque todo lo ocultan. A ustedes los periódicos (medios) los tratan mal por eso, porque ustedes dicen la verdad y ellos la ocultan”, dijo.

“Aquí no sabemos nada. Hay señoras que han venido de Maracay y no saben nada, si se murió o no se murió (su familiar) porque no les dan información. Yo estoy esperando desde las seis de la mañana que me entreguen la cédula de mi sobrino porque lo tengo allá en la funeraria”, contó.

La cifra oficial de muertos fue revelada ayer por el fiscal general, Tarek William Saab. En total 68 personas murieron, de los cuales 66 eran presos y dos mujeres que se encontraban en calidad de visitantes. La ONU exigió hoy al Estado venezolano una investigación completa y efectiva de los hechos.

vaya al foro

Etiquetas: masacre | policarabobo